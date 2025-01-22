Європейські країни через страх перед українською армією, яка отримала значне озброєння, змушені змінювати відносини з Росією, оскільки Москва зможе захистити їх, кажуть у Держдумі РФ.

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Європа настільки "накачала" Київ зброєю, що вже сама почала побоюватися Збройних сил України, і лише Росія зможе захистити Захід. Таку думку висловив член комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник. Про це пише Ura.ru.

Він вважає, що Європейські країни через страх перед українською армією, яка отримала значне озброєння, змушені змінювати відносини з Росією, оскільки Москва зможе захистити їх.

"Вона (Європа — ред.) починає побоюватись Збройних сил України, бо озброїла їх до зубів. Захистити Європу від армії України може лише Росія. Дружитимуть з Росією, значить буде все нормально", — сказав він.

Він додав, що Захід змушений йти на примирення з Росією через економічні проблеми в Європі.

Раніше Колесник повідомив, що кожен німець у Німеччині втратив до трьох тисяч євро через конфронтацію з Росією. За його словами, для німецької родини це досить велика сума.

Нагадаємо, що 21 січня в РФ запропонували перейменувати Чорне море на Руське. Автор ідеї заявив, що не претендує на те, щоб інші країни, які мають вихід до Чорного моря, визнавали зміну назви, і що це тільки для "внутрішньоросійського користування".

Також повідомлялося, що в МЗС Данії відреагували на заяви американського президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Він наголосив, що Сполучені штати, як і будь-яка інша держава, не можуть "робити все, що їм заманеться".