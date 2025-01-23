Мобилизация студентов, аспирантов и преподавателей во время каникул: что говорят в Минобразования (фото)

Глава МОН Лисовой заявил, что пока в правительстве такие предложения не были предметом обсуждения. Также глава Минобразования добавил, что любые противоречия по этому поводу будут решены.

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Глава Министерства образования и науки (МОН) Оксен Лисовой сообщил, что мобилизации педагогов, студентов, аспирантов и научно-педагогических работников с правом отсрочки не будут мобилизованы. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Министр прокомментировал ранее обнародованную информацию народного депутата Романа Грищука о вероятной мобилизации студентов и преподавателей во время каникул.

Пост Оксена Лисового в Facebook

"Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предвидится", — сообщил глава МОН.

По словам Лисового, по этому поводу на правительственном уровне не происходит "никаких дискуссий и обсуждений".

"Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ [центральными органами исполнительной власти — ред.] по этому вопросу, будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", — добавил министр образования и науки.

Ранее народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам образования Роман Грищук заявил, что новое постановление Кабмина имеет ряд неточностей относительно категории студентов, аспирантов и учителей. По словам политика, постановление нужно пересмотреть и делать соответствующим действующему законодательству.

Также сообщалось, что Кабмин изменил правила воинского учета и оформления отсрочки. Правительство приняло внесение изменений в постановление №1558 31 декабря 2024 года. Они вступили в силу 16 января, и касаются изменений правил ведения воинского учета и оформления отсрочки от мобилизации для ряда категорий граждан.