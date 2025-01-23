Мобілізація студентів, аспірантів і викладачів під час канікул: що кажуть в Міносвіти (фото)

Глава МОН Лісовий заявив, що наразі в уряді такі пропозиції не були предметом обговорення. Також очільник Міносвіти додав, що будь-які суперечності з цього приводу будуть розв'язані.

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Очільник Міністерства освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що мобілізації педагогів, студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників з правом відстрочки не будуть мобілізовані. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр прокоментував раніше оприлюднену інформацію народного депутата Романа Грищука про ймовірну мобілізацію студентів і викладачів під час канікул.

Допис Оксена Лісового в Facebook

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається", — повідомив очільник МОН.

За словами Лісового, з цього приводу на урядовому рівні не відбувається "жодних дискусій та обговорень".

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ [центральними органами виконавчої влади — ред.] стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", — додав міністр освіти та науки.

Раніше народний депутат і член парламентського Комітету з питань освіти Роман Грищук заявив, що нова постанова Кабміну має низку неточностей щодо категорії студентів, аспірантів і вчителів. За словами політика, постанову потрібно переглянути та робити відповідним чинного законодавства.

Також повідомлялося, що Кабмін змінив правила військового обліку та оформлення відстрочки. Уряд ухвалив внесення змін до постанови №1558 31 грудня 2024 року. Вони набули чинності 16 січня, і стосуються змін правил ведення військового обліку та оформлення відстрочки від мобілізації для низки категорій громадян.