"Алексей опережает": Безуглая поддержала Арестовича в высказываниях о расстреле РФ бойцов ВСУ

Недавно в сети появилось видео с расстрелом россиянами военных ВСУ. На видео отреагировал Арестович, отметив, что за это должны отвечать генералы. Марьяна Безуглая поддержала экс-советника, призвав "осмысливать" его слова.

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Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на пост экс-советника Офиса президента Украины и блогера Алексея Арестовича с высказываниями о расстреле РФ бойцов ВСУ. Она отметила, что "Алексей опережает нас в понимании многих вещей", а его тезисы "часто максимально острые и правдивые".

"О крайнем его заявлении по видео расстрела украинских пленных и парадигме достойной смерти. Философские, мировоззренческие концепции о том, как вести себя в плену, даже если ты погибнешь через несколько минут, являются предметом обсуждений в течение тысячелетий. Так же, как и позор дезертирства", — написала Марьяна Безуглая.

Нардеп отметила, что мольба врага и бегство с поля боя всегда считалось позором и "должно считаться позором и сейчас". По ее мнению, "качественной армию делает баланс тренировок и неотвратимости наказания".

"Лазить на коленях, умоляя врага, считалось позором, как и бегство с поля боя. Должно считаться позором и сейчас. Но современному человеку сложно это осознать и постичь. Как бы каждый из нас вел себя в такой ситуации? Давайте будем откровенны: без муштры большинство вело бы себя так же. Но именно для этого в армии и должна быть подготовка ко всем типичным ситуациям, а не наряды в столовую", — написала нардеп.

Она подчеркнула, что поддерживает Алексея Арестовича. Также депутат призвала "осмысливать то, что он говорит".

Сообщение Марьяны Безуглой в поддержку Арестовича

Расстрел украинских военных и реакция Арестовича: что известно

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором россияне, вероятно, расстреляли в спину шестерых украинских военных, попавших в плен. По предварительным данным, они были захвачены во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области.

На видео отреагировал Алексей Арестович. По его мнению, перед смертью военные вели себя не так, как должны были бы. Экс-советник отметил, что защитники могли бы стать "нормальными бойцами" и "всю эту мелкую сволочь намазали бы на сухарь и съели", но убиты россиянами, потому что не имели поддержки, обеспечения и планирования. Это сообщение было раскритиковано даже ярыми сторонниками блогера.