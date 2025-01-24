"Олексій випереджає": Безугла підтримала Арестовича у висловлюваннях про розстріл РФ бійців ЗСУ

Нещодавно в мережі з'явилось відео з розстрілом росіянами військових ЗСУ. На відео відреагував Арестович, наголосивши, що за це мають відповідати генерали. Мар'яна Безугла підтримала ексрадника, закликавши "осмислювати" його слова.

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Народна депутатка Марʼяна Безугла відреагувала на пост ексрадника Офісу президента України та блогера Олексія Арестовича з висловлюваннями про розстріл РФ бійців ЗСУ. Вона зазначила, що "Олексій випереджає нас у розумінні багатьох речей", а його тези "часто максимально гострі й правдиві".

"Про крайню його заяву щодо відео розстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські, світоглядні концепції про те, як поводитися в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предметом обговорень протягом тисячоліть. Так само, як і ганьба дезертирства", — написала Мар'яна Безугла.

Нардепка зазначила, що благання ворога та втеча з поля бою завжди вважалось ганьбою та "має вважатися ганьбою й зараз". На її думку, "якісною армію робить баланс тренувань і невідворотності покарання".

"Лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою. Має вважатися ганьбою й зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути. Як би кожен із нас поводився в такій ситуації? Давайте будемо відвертими: без муштри більшість поводилася б так само. Але саме для цього в армії й має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальню", — написала нардепка.

Вона наголосила, що підтримує Олексія Арестовича. Також депутатка закликала "осмислювати те, що він каже".

Допис Мар'яни Безуглої на підтримку Арестовича

Розстріл українських військових та реакція Арестовича: що відомо

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому росіяни, ймовірно, розстріляли у спину шістьох українських військових, які потрапили в полон. За попередніми даними, вони були захоплені під час штурму позицій українських військ на Донеччині.

На відео відреагував Олексій Арестович. На його думку, перед смертю військові поводилися не так, як мали б. Ексрадник зазначив, що захисники могли б стати "нормальними бійцями" і "всю цю дрібну наволоч намазали б на сухар і з'їли", але вбиті росіянами, бо не мали підтримки, забезпечення і планування. Цей допис був розкритикований навіть палкими прихильниками блогера.