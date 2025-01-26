Вооружали подразделения, проводили муштру: Ярош заявил о подготовке ликвидации режима Лукашенко

По словам экс-главы "Первого сектора" Дмитрия Яроша, в 1999-м году он вместе с белорусскими побратимами готовил ликвидацию внутри-оккупационного режима Беларуси. План был реален, но озадачила смена власти в Кремле.

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В 1999 году один из представителей украинских организаций правого толка Дмитрий Ярош ("Тризуб", "Правый сектор", "Украинская добровольческая армия") вместе с гражданами Беларуси готовил свержение режима Александра Лукашенко. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook 26 января 2025 года.

Свой пост Ярош опубликовал в день, когда в Беларуси проводятся президентские выборы: руководитель страны Александр Лукашенко, за последние 30 лет баллотируется седьмой раз.

"Когда-то, очень давно, в 1999-м, я, вместе с белорусскими побратимами, готовил ликвидацию внутри-оккупационного режима Беларуси… Ездили по территории дружественного народа, создавали вместе экспедиционные подразделения, проводили муштру и вооружали их, проводили боевое слаживание", — заявил он.

По оценкам автора публикации, план был реален, но авторов замысла в 1999-м году озадачила смена власти в Кремле, когда вместо Ельцина во главе РФ стал Путин.

Ярош допускает, что если бы все удалось, история восточной Европы пошла бы другим курсом.

Как бы то ни было, бывший глава "Правого сектора" считает, что в ближайшее время Беларусь будет самостоятельной и в союзе с Украиной, Польшей, Балтией.

"Время придет. Это – наше геополитическое будущее!", — подчеркнул Ярош.

Напомним, что 3 ноября сообщалось, что националисты выразили протест мэру Львова за обвинения в финансировании из РФ.

Также сообщалось, что 25 января писательница Виктория Колтунова заявила, что работники ТЦК избили сына и бросили умирать.