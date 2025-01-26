Озброювали підрозділи, проводили муштру: Ярош заявив про підготовку ліквідації режиму Лукашенка

За словами ексглава "Першого сектору" Дмитра Яроша, у 1999-му році він разом із білоруськими побратимами готував ліквідацію режиму Білорусі. План був реальний, але спантеличила зміна влади в Кремлі.

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У 1999 році один із представників українських організацій правого спрямування Дмитро Ярош ("Тризуб", "Правий сектор", "Українська добровольча армія") разом із громадянами Білорусі готував повалення режиму Олександра Лукашенка. Про це політик розповів на своїй сторінці у Facebook 26 січня 2025 року.

Свій пост Ярош опублікував у день, коли в Білорусі проводять президентські вибори: керівник країни Олександр Лукашенко, за останні 30 років балотується всьоме.

"Колись, дуже давно, 1999-го, я, разом із білоруськими побратимами, готував ліквідацію внутрішньо-окупаційного режиму Білорусі... Їздили територією дружнього народу, створювали разом експедиційні підрозділи, проводили муштру та озброювали їх, проводили бойове злагодження", — заявив він.

За оцінками автора публікації, план був реальний, але авторів задуму в 1999-му році спантеличила зміна влади в Кремлі, коли замість Єльцина на чолі РФ став Путін.

Ярош припускає, що якби все вдалося, історія східної Європи пішла б іншим курсом. Хай там як, колишній глава "Правого сектора" вважає, що найближчим часом Білорусь буде самостійною і в союзі з Україною, Польщею, Балтією.

"Час прийде. Це — наше геополітичне майбутнє!", — наголосив Ярош.

Нагадаємо, що 3 листопада повідомлялося, що націоналісти висловили протест меру Львова через звинувачення у фінансуванні з РФ.

Також повідомлялося, що 25 січня письменниця Вікторія Колтунова заявила, що працівники ТЦК побили сина і кинули помирати.