Националисты выразили протест мэру Львова за обвинения в финансировании из РФ (видео)

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что РФ будет тратить много денег, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине финансированием националистических движений. Его словами возмутился руководитель Львовского областного штаба "Правый Сектор" Иван Смага.

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Представители украинских националистических формирований выразили свое возмущение комментарием мэра Львова Андрея Садового относительно вероятного российского финансирования таких групп. Об этом сообщил "Правый сектор" в Facebook.

"Движения, чьи воспитанники, кладут жизнь за свободу Украины, выразили протест 1 ноября на главной площади Львова — площади Рынок. Перед дверью Ратуши, речь высказал руководитель Львовского областного штаба "Правый Сектор" друг "Офицер" — Смага Иван. Правый Сектор, Правая Молодежь, Азов, УНА-УНСО, Галицкая Молодежь ЗДЕСЬ!" — отметили представители организации.

1 ноября состоялось мероприятие, приуроченное Ноябрьскому Чину и памяти павшим Героям за независимость Украинской Нации с панихидой и чествованием погибших героев на кладбище.

После этого состоялось факельное шествие. Дойдя до Львовской Ратуши, представители львовских националистов остановились и выразили возмущение городской власти после комментария Андрея Садового о вероятности финансирования украинских радикальных националистов из Кремля.

"Если еще раз будет сказано, что, возможно, националистические движения или "а-ля" милитарные структуры будут финансироваться из московского кармана, это будет последнее, что вы скажете в жизни", — произнес Иван Смага.

Что сказал Андрей Садовый, что вызвало негативную реакцию националистов

21 октября городской голова Львова Андрей Садовый в интервью РБК-Украина заявил, что РФ будет тратить много денег, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе и на поддержку различных националистических и радикальных движений.

"Вы должны понимать, что "москалота" будет сбрасывать миллиарды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Потому что, они уже поняли, что они не смогут захватить нас, как они это планировали, поэтому они будут вбрасывать средства на поддержку различных националистических, знаете, радикальных движений, будут поддерживать "а-ля" милитарные организации под "своим ракурсом". И будут тратить миллиарды на пропаганду", — сказал тогда Садовый.

Андрей Садовый высказался о вероятности финансирования Россией украинских националистов (см. с 24:55)

Сейчас реакции мэра Львова на протест националистов нет. Он находится с визитом на Сумщине с волонтерской миссией, о чем сообщил в своем телеграмм-канале.

Напомним, Андрей Садовый рассказал, будут ли во Львове "языковые патрули".

Также Фокус писал о версии Андрея Садового относительно убийства Ирины Фарион.