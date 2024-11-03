Націоналісти висловили протест меру Львова за звинувачення у фінансуванні з РФ (відео)

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що РФ буде витрачати багато грошей, аби дестабілізувати ситуацію в Україні фінансуванням націоналістичних рухів. Його словами обурився керівник Львівського обласного штабу "Правий Сектор" Іван Смага.

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Представники українських націоналістичних формувань висловили своє обурення коментарем мера Львова Андрія Садового щодо ймовірного російського фінансування таких груп. Про це повідомив "Правий сектор" у Facebook.

"Рухи, чиї вихованці, кладуть життя за волю України, висловили протест 1 листопада на головній площі Львова — площі Ринок. Перед дверима Ратуші, промову висловив керівник Львівського обласного штабу "Правий Сектор" друг "Офіцер" — Смага Іван. Правий Сектор, Права Молодь, Азов, УНА-УНСО, Галицька Молодь ТУТ!" — зазначили представники організації.

1 листопада відбувся захід, приурочений Листопадовому Чину та пам’яті полеглим Героям за незалежність Української Нації з панахидою та вшануванням загиблих героїв на цвинтарі.

Після цього відбулась смолоскипна хода. Дійшовши до Львівської Ратуші, представники львівських націоналістів зупинились та висловили обурення міській владі після коментаря Андрія Садового про ймовірність фінансування українських радикальних націоналістів з Кремля.

"Якщо ще раз буде сказано, що, можливо, націоналістичні рухи чи "а-ля" мілітарні структури будуть фінансуватися з московської кишені, це буде останнє, що ви скажете в житті", — виголосив Іван Смага.

Що сказав Андрій Садовий, що викликало негативну реакцію націоналістів

21 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що РФ буде витрачати багато грошей, аби дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема, і на підтримку різних націоналістичних і радикальних рухів.

"Ви повинні розуміти, що "москалота" буде скидувати мільярди, щоби дестабілізовувати ситуацію в Україні. Тому що, вони вже зрозуміли, що вони не зможуть захопити нас, як вони це планували, тому вони будуть вкидувати кошти на підтримку різних націоналістичних, знаєте, радикальних рухів, будуть підтримувати "а-ля" мілітарні організації під "своїм ракурсом". І будуть витрачати мільярди на пропаганду", – сказав тоді Садовий.

Андрій Садовий висловився про ймовірність фінансування Росією українських націоналістів (див. з 24:55)

Наразі реакції мера Львова на протест націоналістів немає. Він перебуває з візитом на Сумщині з волонтерською місією, про що повідомив у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Андрій Садовий розповів, чи будуть у Львові "мовні патрулі".

Також Фокус писав про версію Андрія Садового щодо вбивства Ірини Фаріон.