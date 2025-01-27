Покупают новые авто: Ляшко впервые за долгое время записал видео и обматерил украинцев (видео)

Бывшего политика возмутило, что в 2024 году украинцы потратили 125 млрд гривен на покупку новых автомобилей. Он призвал покупать пикапы и отправлять на фронт, где они на вес золота.

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Бывший народный депутат Украины, командир батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Олег Ляшко впервые за долгое время вышел на связь в видеоформате. В своем обращении он эмоционально раскритиковал украинцев за покупку новых автомобилей во время войны.

Экс-глава "Радикальной партии" отметил, что записал первое видео почти за три года. Он уверяет, что не выходил в эфир, поскольку "на это физически нет возможности" из-за интенсивности боев.

Он возмутился данными "Укравтопрома", которые свидетельствуют, что за 2024 год украинцы потратили 125 млрд гривен на покупку новых автомобилей. Этот показатель на 18% превышает статистику 2023 года.

"Те, кто покупает новые авто Бентли, хуе***ли вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт. Вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Пид***сы", — заявил Ляшко.

По его словам, этой ночью ВС РФ обстреляли одну из позиций, сожгли авто и два больших дрона. За прошедшую неделю его подразделение потеряло три авто.

"Эта нация точно понимает, что происходит? Те, кто покупает новые авто, вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт. Вы понимаете, что эта страна борется за выживание? Страна еле стоит под натиском врага, каждое авто на фронте как золото", — заключил он.

Напомним, украинский военный и певец Александр Ярмак усомнился в правильности назначения политика Олега Ляшко на должность комбата ВСУ. У Ляшко в подчинении может находиться около тысячи военнослужащих.

Командование 11-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ объясняло назначение Ляшко тем, что его подразделение "вошло в топ-10 по эффективности" уничтожения техники ВС РФ и оккупантов.