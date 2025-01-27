Купують нові авто: Ляшко вперше за довгий час записав відео і обматюкав українців (відео)

Колишнього політика обурило, що у 2024 році українці витратили 125 млрд гривень на купівлю нових автомобілів. Він закликав купувати пікапи і відправляти на фронт, де вони на вагу золота.

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Колишній народний депутат України, командир батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр Олег Ляшко вперше за довгий час вийшов на зв'язок у відеоформаті. У своєму зверненні він емоційно розкритикував українців за купівлю нових автомобілів під час війни.

Ексглава "Радикальної партії" зазначив, що записав перше відео майже за три роки. Він запевняє, що не виходив в ефір, оскільки "на це фізично немає можливості" через інтенсивність боїв.

Він обурився даними "Укравтопрому", які свідчать, що за 2024 рік українці витратили 125 млрд гривень на купівлю нових автомобілів. Цей показник на 18% перевищує статистику 2023 року.

"Ті, хто купує нові авто Бентлі, хуе***ли замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт. Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні? Під***си", — заявив Ляшко.

За його словами, цієї ночі ЗС РФ обстріляли одну з позицій, спалили авто і два великі дрони. За минулий тиждень його підрозділ втратив три авто.

"Ця нація точно розуміє, що відбувається? Ті, хто купує нові авто, замість того, щоб пікапи купити й відправити на фронт. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Країна ледве стоїть під натиском ворога, кожне авто на фронті як золото", — підсумував він.

Нагадаємо, український військовий і співак Олександр Ярмак засумнівався в правильності призначення політика Олега Ляшка на посаду комбата ЗСУ. У Ляшка в підпорядкуванні може перебувати близько тисячі військовослужбовців.

Командування 11-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ пояснювало призначення Ляшка тим, що його підрозділ "увійшов у топ-10 за ефективністю" знищення техніки ЗС РФ і окупантів.