"Развалили бухгалтерию войны": ВСУ модифицировали дешевую Hydra 70 и сбили ею ракету Х-59 РФ

Стоимость одной Hydra около 40 тыс. долларов, тогда как стоимость ракеты к той же Nasams или зенитной ракеты для F-16 более миллиона долларов, а ракета к Patriot — около 3 миллионов.

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Украинские защитники смогли благодаря системе APKWS модифицировать 70-мм ракету Hydra 70 и сбить ею российскую ракету Х-59. О том, как это сработало рассказал волонтер Александр Карпюк (Serg Marco).

По его словам, на вооружении у ВСУ находятся неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70. Они не нового производства и их использовали страны НАТО как ракету для РСЗО, из пусковых контейнеров вертолетов и самолетов.

"Эти ракеты "апгрейджуються" благодаря системе APKWS. Если коротко — то в ракету в центр имплементируется модуль с крылышками, который делает из неуправляемой ракеты управляемую, по лазерному наведению. В центр ракеты устанавливают модуль управления", — рассказал он.

Александр Карпюк отметил, что такой ракетой 2 дня назад ВМС ВСУ сбило ракету Х-59.

"И это ах**енна новость. Потому что таких ракет по миру десятки тысяч, стоимость одной такой ракеты Hydra около 40 тыс. долларов. Эффективное использование этого средства как зенитного разваливает всю бухгалтерию войны. Потому что у тебя стоимость противодействия намного дешевле средства поражения. И впервые это средство применили именно таким образом и эффективно — ВСУ. Есть чем гордиться", — написал он.

Он отметил, что для лучшего понимания такого обновления сравнительно недорогой Hydra 70 — стоимость ракеты к той же Nasams или зенитной ракеты для F-16 более миллиона долларов, а ракета к Patriot — около 3 миллионов.

Система APKWS: что известно

APKWS — это высокоточное оружие, которое сочетает неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70 с блоком полуактивного лазерного наведения. Эта система предназначена для поражения бронетехники, легкобронированного транспорта, укрытий, дронов и тому подобное. Дальность стрельбы достигает 5 км при запуске с земли и до 11 км при запуске с воздуха.

Напомним, что 25 января ВМС ВСУ показали, как экипаж одного из катеров сбивает российскую ракету "воздух-земля" Х-59. Она была выпущена ВС РФ с самолета Су-57 с целью атаковать гражданскую инфраструктуру морского порта "Южный".