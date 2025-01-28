"Розвалили бухгалтерію війни": ЗСУ модифікували дешеву Hydra 70 і збили нею ракету Х-59 РФ

Вартість однієї Hydra біля 40 тис. доларів, тоді як вартість ракети до тої ж Nasams або зенітної ракети для F-16 більше мільйона доларів, а ракета до Patriot — біля 3 мільйонів.

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Українські захисники змогли завдяки системі APKWS модифікувати 70-мм ракету Hydra 70 і збити нею російську ракету Х-59. Про те, як це спрацювало розповів волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

За його словами, на озброєнні у ЗСУ перебувають некеровані 70-мм ракети Hydra 70. Вони не нового виробництва і їх використовували країни НАТО як ракету для РСЗО, з пускових контейнерів вертольотів та літаків.

"Ці ракети "апгрейджуються" завдяки системі APKWS. Якщо коротко — то в ракету в центр імплементується модуль з крильцями, який робить з некерованої ракети керовану, за лазерним наведенням. В центр ракети встановлюють модуль керування", — розповів він.

Олександр Карпюк зауважив, що такою ракетою 2 дні тому ВМС ЗСУ збило ракету Х-59.

"І це ах**енна новина. Бо таких ракет по світу десятки тисяч, вартість однієї такої ракети Hydra біля 40 тис. доларів. Ефективне використання цього засобу як зенітного розвалює всю бухгалтерію війни. Бо в тебе вартість протидії набагато дешевша за засіб ураження. І вперше цей засіб застосували саме таким чином і ефективно — ЗСУ. Є чим пишатися", — написав він.

Він зазначив, що для кращого розуміння такого оновлення порівняно недорогої Hydra 70 — вартість ракети до тої ж Nasams або зенітної ракети для F-16 більше мільйона доларів, а ракета до Patriot — біля 3 мільйонів.

Система APKWS: що відомо

APKWS — це високоточна зброя, яка поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення. Ця система призначена для ураження бронетехніки, легкоброньованого транспорту, укриттів, дронів тощо. Дальність стрільби сягає 5 км при запуску з землі і до 11 км при запуску з повітря.

Нагадаємо, що 25 січня ВМС ЗСУ показали, як екіпаж одного з катерів збиває російську ракету "повітря-земля" Х-59. Вона була випущена ЗС РФ з літака Су-57 з метою атакувати цивільну інфраструктуру морського порту "Южний".