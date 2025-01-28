Коллапс из-за мобилизации: в Житомире водоканал жалуется на нехватку кадров (видео)

На предприятии отмечают, что сейчас там работают 160 военнообязанных, из которых забронируют только половину. Это большая проблема, поскольку с начала войны на "Житомирводоканал" не пришло ни одного нового сотрудника.

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На коммунальном предприятии "Житомирводоканал" из-за мобилизации в Украине не хватает работников. Это может вызвать коммунальный коллапс, рассказала начальница информационного центра КП Снежана Герасимчук в эфире "Житомир.инфо".

Она отметила, что на "Житомирводоканале" сейчас работает 160 военнообязанных. Из этого количества лиц забронировано 149 человек, однако только до 28 февраля. С конца февраля предприятие в соответствии с действующим законодательством сможет забронировать только половину работников.

"Соответственно, все это может вызвать коммунальный коллапс, потому что если еще больше уменьшится количество работников в наших бригадах, то мы не сможем оперативно ликвидировать последствия аварийных ситуаций на водопроводных сетях", — добавила Снежана Герасимчук.

По ее словам, работать на предприятии желает немного людей. В частности, есть такие отделы, где за время полномасштабной войны на работу не пришел ни один работник, однако есть постоянный отток кадров. Так, "Житомирводоканал" нуждается в слесарях, электрогазосварщиках, водителях, спецтехнике.

"Это именно такие специальности, сугубо мужские. Если мы потеряем еще кого-то из этих специалистов, мы не сможем заменить их женщинами. У нас останутся фактически мужчины предпенсионного и пенсионного возраста. Из-за нехватки работников некоторые бригады вынуждены работать сверхурочно", — отметила начальница информационного центра.

Добавим, что в 2025 году Украина столкнется с нехваткой более полумиллиона квалифицированных работников. Нехватка квалифицированных кадров уже сейчас существенно влияет на динамику зарплат

Напомним, что из-за постановки на учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки украинцы не идут на работу. Тем временем на Закарпатье нанимают работников из Бангладеша.