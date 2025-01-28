Колапс через мобілізацію: в Житомирі водоканал скаржиться на нестачу кадрів (відео)

На підприємстві зазначають, що наразі там працюють 160 військовозобов'язаних, з яких забронюють лише половину. Це велика проблема, оскільки з початку війни на "Житомирводоканал" не прийшло жодного нового співробітника.

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На комунальному підприємстві "Житомирводоканал" через мобілізацію в Україні не вистачає працівників. Це може зумовити комунальний колапс, розповіла начальниця інформаційного центру КП Сніжана Герасимчук в ефірі "Житомир.інфо".

Вона зазначила, що на "Житомирводоканалі" нині працює 160 військовозобов'язаних. З цієї кількості осіб заброньовано 149 чоловік, однак тільки до 28 лютого. З кінця лютого підприємство відповідно до чинного законодавства зможе забронювати лише половину працівників.

"Відповідно, все це може зумовити комунальний колапс, тому що якщо ще більше зменшиться кількість працівників у наших бригадах, то ми не зможемо оперативно ліквідовувати наслідки аварійних ситуацій на водопровідних мережах", — додала Сніжана Герасимчук.

За її словами, працювати на підприємстві бажає небагато людей. Зокрема, є такі відділи, де за час повномасштабної війни на роботу не прийшов жоден працівник, однак є постійний відтік кадрів. Так, "Житомирводоканал" потребує слюсарів, електрогазозварників, водіїв, спецтехніки.

"Це саме такі спеціальності, суто чоловічі. Якщо ми втратимо ще когось із цих фахівців, ми не зможемо замінити їх жінками. У нас лишаться фактично чоловіки передпенсійного і пенсійного віку. Через брак працівників деякі бригади вимушені працювати понаднормово", — зазначила начальниця інформаційного центру.

Додамо, що У 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників. Брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат

Нагадаємо, що через постановку на облік в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки українці не йдуть на роботу. Тим часом на Закарпатті винаймають працівників з Бангладешу.