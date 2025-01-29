Драпатый официально возглавил ОСУВ "Хортица" и самое сложное направление на фронте

Враг сосредоточил наибольшие силы именно в операционной зоне ОСУВ "Хортица". У Сил обороны сейчас задача держать линию и наносить ВС РФ там максимальные потери.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий официально возглавил оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" — командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого. Поблагодарил за работу в ОСУВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины", — проинформировал Сырский.

Он добавил, что враг сосредоточил наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСУВ "Хортица". У Сил обороны сейчас задача держать линию и наносить ВС РФ максимальные потери.

"Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника", — написал Сырский.

Напомним, что 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении усилить командный состав на самых сложных участках фронта в Донецкой области. На должность руководителя ОСУВ "Хортица" назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

Также ранее Михаил Драпатий прокомментировал ситуацию в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская", которую якобы еще до первого боя самовольно оставили более тысячи военных.