Драпатий офіційно очолив ОСУВ "Хортиця" і найскладніший напрямок на фронті

Ворог зосередив найбільші сили саме у операційній зоні ОСУВ "Хортиця". У Сил оборони зараз завдання тримати лінію і завдавати ЗС РФ там максимальних втрат.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий офіційно очолив оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ― командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого. Подякував за роботу в ОСУВ "Хортиця" генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України", — проінформував Сирський.

Він додав, що ворог зосередив найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони ОСУВ "Хортиця". У Сил оборони зараз завдання тримати лінію і завдавати ЗС РФ максимальних втрат.

"Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника", — написав Сирський.

Нагадаємо, що 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив про рішення посилити командний склад на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. На посаду керівника ОСУВ "Хортиця" призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

Також раніше Михайло Драпатий прокоментував ситуацію в 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська", яку нібито ще до першого бою самовільно залишили понад тисячу військових.