В ТЦК могут забрать военный билет: когда это законно и что делать, — юрист

Законом установлены три причины, по которым военные имеют право изъять военно-учетный документ. Однако если процедура нарушена, мужчины могут оставить документы у себя.

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Закон обязывает военнообязанных сейчас всегда иметь при себе военно-учетные документы. Однако работники ТЦК могут не только попросить их показать, но и забрать. Подробнее об этом в комментарии "РБК-Украина" 29 января рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Военно-учетный документ — это личный документ военнообязанного, но законодательством регулируется его изъятие.

Работники ТЦК могут законно забрать ВУД в трех случаях:

для проверки учетных данных;

для внесения изменений или уточнений в этот документ;

во время вручения повестки.

"Изъятие военно-учетного документа должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия. Военнообязанному должны выдать расписку об изъятии", — подчеркнул юрист.

Он посоветовал избегать изъятия ВУД без законных на то оснований.

"Вы имеете право оставить военно-учетный документ у себя, если работники ТЦК не предоставляют письменных доказательств своих действий. В случае нарушения ваших прав не бойтесь отстаивать их юридически", — отметил Франчук.

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Если военнообязанный считает, что у него незаконно требуют ВУД, он может:

попросить работника ТЦК представиться и показать удостоверение;

спросить о причине изъятия и попросить объяснить законное основание;

требовать протокол об изъятии и расписку.

Если протокол предоставить отказываются, юрист советует зафиксировать это на видео. Если военнообязанный не согласен с действиями представителей ТЦК, он может обратиться с жалобой к высшему руководству или правоохранителям.

"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения относительно законности требования. Стоит также всегда хранить копию военно-учетного документа", — порекомендовал эксперт.

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Если ВУД все же незаконно изымают, можно обратиться с жалобой:

к высшему руководству ТЦК;

в Министерство обороны;

в правоохранительные органы, в частности полицию и прокуратуру;

в суд.

Юрист пояснил, что изъятие военного билета регулируется Статьей 22 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Однако прямой нормы, которая позволяла бы работникам ТЦК забирать документы, он не содержит. В Постановлении Кабмина прямой нормы об этом также нет.

"В то же время, существует практика временного изъятия документов для сверки данных, внесения изменений или вручения повестки. В таких случаях изъятие должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия, а военнообязанному должны выдать расписку", — добавил Франчук.

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