У ТЦК можуть забрати військовий квиток: коли це законно і що робити, — юрист

Законом встановлені три причини, з яких військові мають право вилучити військово-обліковий документ. Однак якщо процедура порушена, чоловіки можуть залишити документи у себе.

Related video

Закон зобов’язує військовозобов’язаних нині завжди мати при собі військово-облікові документи. Однак працівники ТЦК можуть не лише попросити їх показати, але й забрати. Детальніше про це у коментарі "РБК-Україна" 29 січня розповів юрист Дмитро Франчук.

Мобілізація в Україні: чи можуть забрати військовий квиток

Військово-обліковий документ — це особистий документ військовозобов’язаного, але законодавством регулюється його вилучення.

Працівники ТЦК можуть законно забрати ВОД у трьох випадках:

для перевірки облікових даних;

для внесення змін або уточнень до цього документа;

під час вручення повістки.

"Вилучення військово-облікового документа має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення. Військовозобов'язаному повинні видати розписку про вилучення", — підкреслив юрист.

Він порадив уникати вилучення ВОД без законних на те підстав.

"Ви маєте право залишити військово-обліковий документ у себе, якщо працівники ТЦК не надають письмових доказів своїх дій. У разі порушення ваших прав не бійтеся відстоювати їх юридично", — зауважив Франчук.

Мобілізація в Україні: як відстояти свій військовий квиток

Якщо військовозобов’язаний вважає, що у нього незаконно вимагають ВОД, він може:

попросити працівника ТЦК представитись і показати посвідчення;

запитати про причину вилучення і попросити пояснити законну підставу;

вимагати протокол про вилучення та розписку.

Якщо протокол надати відмовляються, юрист радить зафіксувати це на відео. Якщо військовозобов’язаний не згоден з діями представників ТЦК, він може звернутись зі скаргою до вищого керівництва або правоохоронців.

"Ви не зобов'язані віддавати свій військово-обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності вимоги. Варто також завжди зберігати копію військово-облікового документа", — порекомендував експерт.

Мобілізація в Україні: куди скаржитись на ТЦК

Якщо ВОД все ж незаконно вилучають, можна звернутись зі скаргою:

до вищого керівництва ТЦК;

у Міністерство оборони;

до правоохоронних органів, зокрема поліції та прокуратури;

у суд.

Юрист пояснив, що вилучення військового квитка регулюється Статею 22 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Однак прямої норми, яка дозволяла б працівникам ТЦК забирати документи, він не містить. У Постанові Кабміну прямої норми про це також немає.

"Водночас, існує практика тимчасового вилучення документів для звірки даних, внесення змін або вручення повістки. У таких випадках вилучення має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення, а військовозобов'язаному повинні видати розписку", — додав Франчук.

Нагадаємо, журналісти побували у навчальному центрі Сухопутних військ та розповіли, як проходить "нульовий день" у новобранців. Після мобілізації майбутніх захисників навчають виживати, і випробовування з покараннями починаються одразу.

Член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський розповів, як з 1 березня зміняться правила бронювання від мобілізації.