"Доведеться виживати": як проходить "нульовий день" навчань у новобранців (фото)

Після ВЛК та ТЦК мобілізованих відправляють у навчальні центри, де вони отримують необхідні для фронту навички. Випробовування починаються одразу після прибуття, і за недостатню старанність чоловіків карають.

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З листопада 2024 року тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у Збройних силах України збільшили. Раніше навчання тривали 30 днів, а тепер — 45. Однак перші фізичні й психологічні випробування новобранців починаються одразу, у день прибуття в навчальний центр. Про те, як це відбувається, йдеться у репортажі "24 Каналу".

Мобілізація 2025: з цивільного життя на імітований фронт

По прибуттю новобранців чекає своєрідний квест, який відтворює дії піхоти по прибуттю в зону бойових дій. Вантажівки зупиняються посеред лісу, лунає команда про швидше вивантаження.

Майбутні захисники стрибають за сніг з баулами, в яких — броня, шолом і особисті речі. Навколо вибухає, адже дрони скидають навчальні боєприпаси для імітації ворожого обстрілу, також летять страйкбольні гранати та димові шашки.

"Нульовий день" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ Фото: Євген Солонина / "24 Канал"

"Повзіть уздовж стежки! Не губіть речі! Не підіймайте голову, бо загинете", — кричать інструктори, яких відрізняють яскраво-жовті пов’язки на руках.

Під імітованих обстрілом група доповзає до смуги густого кольорового диму. Новобранцям наказують встати, тримати речі над головою та бігти. Невидимі у диму, вони починають рух.

"Давай, покажи свій характер! Попереду свої — не здавайся", — кричить інструктор одному з мобілізованих, який через втому відстає від інших.

Чоловік закидає речі на плечі й наздоганяє групу, інструктор біжить поруч. Як пояснив ветеран російсько-української війни та інструктор Сухопутних військ "Фокс", у "нульовий день" новобранці мають, що "війна – це складне місце".

"Бійцям доведеться працювати, виживати… І сьогодні вони відчули частинку того, що відчуватимуть на передовій", — підкреслив він.

"Нульовий день" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ Фото: Євген Солонина / "24 Канал"

Виснажені новобранці бачать попереду табір — це навчальний центр, де їх навчатимуть військової справи найближчі тижні.

Мобілізація 2025: фізичні вправи для дисципліни й покарань

Однак можливості відпочити мобілізовані не отримують. Інструктори дають команду стати у планку, а потім — відтискатися з речами. Тому, хто не дуже старається, роблять зауваження і додають ще кілька відтискань.

"Нульовий день" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ Фото: Євген Солонина / "24 Канал"

Новобранці не лиже переживають фізичні випробування та контрольований психологічний тиск, але й отримують з першого дня уявлення про військову дисципліну. За неуважність або невиконання наказів їх каратимуть додатковими фізичними вправами.

"Задача нульового дня – перевірити фізичний і морально-психологічний стан рекрутів. Чи зможе ця людина сприймати критику, чи здатна вона працювати в складних умовах, коли на неї ще й тиснуть. З декого злітають маски, які вони намагалися тримати. Дехто, навпаки, виявляє лідерські якості. Організує інших, допомагає їм: несе і свою вагу, і частину ваги побратима", — поділився "Фокс".

"Нульовий день" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ Фото: Євген Солонина / "24 Канал"

Мобілізація 2025: інструктори "пресують" не просто так

"Ми, інструктори, не просто кричимо і пресуємо по-тупому. Ми — навчаємо і пояснюємо абсолютно все. Підтримуємо бійця, коли в цьому є необхідність. Зараз не та війна, для якої можна готувати тупих виконавців наказів", — пояснив ветеран.

"Нульовий день" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ Фото: Євген Солонина / "24 Канал"

Зі слів "Фокса", ЗСУ потрібні люди, які "вміють думати". Кожного захисника він назвав неоціненною бойовою одиницею. Росія має "набагато більше" особового складу, тому Україні потрібно перемагати кількість якістю.

"Важлива деталь: інструктори цього навчального центру навчають і їздять на фронт на ротаційній основі. Завдяки цьому навчання рекрутів завжди є актуальним: кожен нюанс, який їм дають, враховує ситуацію на передовій", — зауважив він.

Мобілізація 2025: довгоочікуваний відпочинок

Після інструктажу новобранців чекають шикування, поселення, гігієнічні процедури та вечеря. Деякі мобілізовані втомлено посміхаються, адже розуміють, що впорались.

"Нульовий день" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ Фото: Євген Солонина / "24 Канал"

Попереду — щоденні заняття з тактики, домедичної допомоги, вогневої підготовки, топографії, РЕБ, зв’язку, фізичні вправи тощо. Знання, отримані на навчаннях, потрібні захисникам для виживання на передовій.

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