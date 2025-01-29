"Доведеться виживати": як проходить "нульовий день" навчань у новобранців (фото)
Після ВЛК та ТЦК мобілізованих відправляють у навчальні центри, де вони отримують необхідні для фронту навички. Випробовування починаються одразу після прибуття, і за недостатню старанність чоловіків карають.
З листопада 2024 року тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у Збройних силах України збільшили. Раніше навчання тривали 30 днів, а тепер — 45. Однак перші фізичні й психологічні випробування новобранців починаються одразу, у день прибуття в навчальний центр. Про те, як це відбувається, йдеться у репортажі "24 Каналу".
Мобілізація 2025: з цивільного життя на імітований фронт
По прибуттю новобранців чекає своєрідний квест, який відтворює дії піхоти по прибуттю в зону бойових дій. Вантажівки зупиняються посеред лісу, лунає команда про швидше вивантаження.
Майбутні захисники стрибають за сніг з баулами, в яких — броня, шолом і особисті речі. Навколо вибухає, адже дрони скидають навчальні боєприпаси для імітації ворожого обстрілу, також летять страйкбольні гранати та димові шашки.
"Повзіть уздовж стежки! Не губіть речі! Не підіймайте голову, бо загинете", — кричать інструктори, яких відрізняють яскраво-жовті пов’язки на руках.
Під імітованих обстрілом група доповзає до смуги густого кольорового диму. Новобранцям наказують встати, тримати речі над головою та бігти. Невидимі у диму, вони починають рух.
"Давай, покажи свій характер! Попереду свої — не здавайся", — кричить інструктор одному з мобілізованих, який через втому відстає від інших.
Чоловік закидає речі на плечі й наздоганяє групу, інструктор біжить поруч. Як пояснив ветеран російсько-української війни та інструктор Сухопутних військ "Фокс", у "нульовий день" новобранці мають, що "війна – це складне місце".
"Бійцям доведеться працювати, виживати… І сьогодні вони відчули частинку того, що відчуватимуть на передовій", — підкреслив він.
Виснажені новобранці бачать попереду табір — це навчальний центр, де їх навчатимуть військової справи найближчі тижні.
Мобілізація 2025: фізичні вправи для дисципліни й покарань
Однак можливості відпочити мобілізовані не отримують. Інструктори дають команду стати у планку, а потім — відтискатися з речами. Тому, хто не дуже старається, роблять зауваження і додають ще кілька відтискань.
Новобранці не лиже переживають фізичні випробування та контрольований психологічний тиск, але й отримують з першого дня уявлення про військову дисципліну. За неуважність або невиконання наказів їх каратимуть додатковими фізичними вправами.
"Задача нульового дня – перевірити фізичний і морально-психологічний стан рекрутів. Чи зможе ця людина сприймати критику, чи здатна вона працювати в складних умовах, коли на неї ще й тиснуть. З декого злітають маски, які вони намагалися тримати. Дехто, навпаки, виявляє лідерські якості. Організує інших, допомагає їм: несе і свою вагу, і частину ваги побратима", — поділився "Фокс".
Мобілізація 2025: інструктори "пресують" не просто так
"Ми, інструктори, не просто кричимо і пресуємо по-тупому. Ми — навчаємо і пояснюємо абсолютно все. Підтримуємо бійця, коли в цьому є необхідність. Зараз не та війна, для якої можна готувати тупих виконавців наказів", — пояснив ветеран.
Зі слів "Фокса", ЗСУ потрібні люди, які "вміють думати". Кожного захисника він назвав неоціненною бойовою одиницею. Росія має "набагато більше" особового складу, тому Україні потрібно перемагати кількість якістю.
"Важлива деталь: інструктори цього навчального центру навчають і їздять на фронт на ротаційній основі. Завдяки цьому навчання рекрутів завжди є актуальним: кожен нюанс, який їм дають, враховує ситуацію на передовій", — зауважив він.
Мобілізація 2025: довгоочікуваний відпочинок
Після інструктажу новобранців чекають шикування, поселення, гігієнічні процедури та вечеря. Деякі мобілізовані втомлено посміхаються, адже розуміють, що впорались.
Попереду — щоденні заняття з тактики, домедичної допомоги, вогневої підготовки, топографії, РЕБ, зв’язку, фізичні вправи тощо. Знання, отримані на навчаннях, потрібні захисникам для виживання на передовій.
Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський розповів, як зміняться правила бронювання від мобілізації 2025 з 1 березня.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала дату, коли українцям стане доступною нова функція у застосунку "Резерв+". Військовозобов’язані зможуть оформлювати направлення на ВЛК онлайн.