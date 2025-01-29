"Придется выживать": как проходит "нулевой день" учений у новобранцев (фото)
После ВВК и ТЦК мобилизованных отправляют в учебные центры, где они получают необходимые для фронта навыки. Испытания начинаются сразу по прибытии, и за недостаточное усердие мужчин наказывают.
С ноября 2024 года продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП ) в Вооруженных силах Украины увеличили. Ранее обучение длилось 30 дней, а теперь — 45. Однако первые физические и психологические испытания новобранцев начинаются сразу, в день прибытия в учебный центр. О том, как это происходит, говорится в репортаже "24 Канала".
Мобилизация 2025: из гражданской жизни на имитированный фронт
По прибытию новобранцев ждет своеобразный квест, который воспроизводит действия пехоты по прибытию в зону боевых действий. Грузовики останавливаются посреди леса, раздается команда о скорейшей выгрузке.
Будущие защитники прыгают за снег с баулами, в которых — броня, шлем и личные вещи. Вокруг взрывается, ведь дроны сбрасывают учебные боеприпасы для имитации вражеского обстрела, также летят страйкбольные гранаты и дымовые шашки.
"Ползите вдоль тропы! Не теряйте вещи! Не поднимайте голову, потому что погибнете", — кричат инструкторы, которых отличают ярко-желтые повязки на руках.
Под имитированным обстрелом группа доползает до полосы густого цветного дыма. Новобранцам приказывают встать, держать вещи над головой и бежать. Невидимые в дыму, они начинают движение.
"Давай, покажи свой характер! Впереди свои — не сдавайся", — кричит инструктор одному из мобилизованных, который из-за усталости отстает от других.
Мужчина забрасывает вещи на плечи и догоняет группу, инструктор бежит рядом. Как пояснил ветеран российско-украинской войны и инструктор Сухопутных войск "Фокс", в "нулевой день" новобранцы должны понять, что "война — это сложное место".
"Бойцам придется работать, выживать... И сегодня они почувствовали частичку того, что будут чувствовать на передовой", — подчеркнул он.
Истощенные новобранцы видят впереди лагерь — это учебный центр, где их будут обучать военному делу ближайшие недели.
Мобилизация 2025: физические упражнения для дисциплины и наказаний
Однако возможности отдохнуть мобилизованные не получают. Инструкторы дают команду стать в планку, а затем — отжиматься с вещами. Тому, кто не очень старается, делают замечания и добавляют еще несколько отжиманий.
Новобранцы не только переживают физические испытания и контролируемое психологическое давление, но и получают с первого дня представление о военной дисциплине. За невнимательность или невыполнение приказов их будут наказывать дополнительными физическими упражнениями.
"Задача нулевого дня — проверить физическое и морально-психологическое состояние рекрутов. Сможет ли этот человек воспринимать критику, способен ли он работать в сложных условиях, когда на него еще и давят. С некоторых слетают маски, которые они пытались держать. Некоторые, наоборот, проявляют лидерские качества. Организует других, помогает им: несет и свой вес, и часть веса собрата", — поделился "Фокс".
Мобилизация 2025: инструкторы "прессуют" не просто так
"Мы, инструкторы, не просто кричим и прессуем по-тупому. Мы — обучаем и объясняем абсолютно все. Поддерживаем бойца, когда в этом есть необходимость. Сейчас не та война, для которой можно готовить тупых исполнителей приказов", — пояснил ветеран.
По словам "Фокса", ВСУ нужны люди, которые "умеют думать". Каждого защитника он назвал неоценимой боевой единицей. Россия имеет "гораздо больше" личного состава, поэтому Украине нужно побеждать количество качеством.
"Важная деталь: инструкторы этого учебного центра обучают и ездят на фронт на ротационной основе. Благодаря этому обучение рекрутов всегда актуально: каждый нюанс, который им дают, учитывает ситуацию на передовой", — отметил он.
Мобилизация 2025: долгожданный отдых
После инструктажа новобранцев ждут построение, поселение, гигиенические процедуры и ужин. Некоторые мобилизованные устало улыбаются, ведь понимают, что справились.
Впереди — ежедневные занятия по тактике, домедицинской помощи, огневой подготовке, топографии, РЭБ, связи, физические упражнения и т. п. Знания, полученные на учениях, нужны защитникам для выживания на передовой.
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