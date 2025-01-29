"Придется выживать": как проходит "нулевой день" учений у новобранцев (фото)

После ВВК и ТЦК мобилизованных отправляют в учебные центры, где они получают необходимые для фронта навыки. Испытания начинаются сразу по прибытии, и за недостаточное усердие мужчин наказывают.

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С ноября 2024 года продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП ) в Вооруженных силах Украины увеличили. Ранее обучение длилось 30 дней, а теперь — 45. Однако первые физические и психологические испытания новобранцев начинаются сразу, в день прибытия в учебный центр. О том, как это происходит, говорится в репортаже "24 Канала".

Мобилизация 2025: из гражданской жизни на имитированный фронт

По прибытию новобранцев ждет своеобразный квест, который воспроизводит действия пехоты по прибытию в зону боевых действий. Грузовики останавливаются посреди леса, раздается команда о скорейшей выгрузке.

Будущие защитники прыгают за снег с баулами, в которых — броня, шлем и личные вещи. Вокруг взрывается, ведь дроны сбрасывают учебные боеприпасы для имитации вражеского обстрела, также летят страйкбольные гранаты и дымовые шашки.

"Нулевой день" в одном из учебных центров Сухопутных войск Фото: Евгений Солонина / "24 Канал"

"Ползите вдоль тропы! Не теряйте вещи! Не поднимайте голову, потому что погибнете", — кричат инструкторы, которых отличают ярко-желтые повязки на руках.

Под имитированным обстрелом группа доползает до полосы густого цветного дыма. Новобранцам приказывают встать, держать вещи над головой и бежать. Невидимые в дыму, они начинают движение.

"Давай, покажи свой характер! Впереди свои — не сдавайся", — кричит инструктор одному из мобилизованных, который из-за усталости отстает от других.

Мужчина забрасывает вещи на плечи и догоняет группу, инструктор бежит рядом. Как пояснил ветеран российско-украинской войны и инструктор Сухопутных войск "Фокс", в "нулевой день" новобранцы должны понять, что "война — это сложное место".

"Бойцам придется работать, выживать... И сегодня они почувствовали частичку того, что будут чувствовать на передовой", — подчеркнул он.

"Нулевой день" в одном из учебных центров Сухопутных войск Фото: Евгений Солонина / "24 Канал"

Истощенные новобранцы видят впереди лагерь — это учебный центр, где их будут обучать военному делу ближайшие недели.

Мобилизация 2025: физические упражнения для дисциплины и наказаний

Однако возможности отдохнуть мобилизованные не получают. Инструкторы дают команду стать в планку, а затем — отжиматься с вещами. Тому, кто не очень старается, делают замечания и добавляют еще несколько отжиманий.

"Нулевой день" в одном из учебных центров Сухопутных войск Фото: Евгений Солонина / "24 Канал"

Новобранцы не только переживают физические испытания и контролируемое психологическое давление, но и получают с первого дня представление о военной дисциплине. За невнимательность или невыполнение приказов их будут наказывать дополнительными физическими упражнениями.

"Задача нулевого дня — проверить физическое и морально-психологическое состояние рекрутов. Сможет ли этот человек воспринимать критику, способен ли он работать в сложных условиях, когда на него еще и давят. С некоторых слетают маски, которые они пытались держать. Некоторые, наоборот, проявляют лидерские качества. Организует других, помогает им: несет и свой вес, и часть веса собрата", — поделился "Фокс".

"Нулевой день" в одном из учебных центров Сухопутных войск Фото: Евгений Солонина / "24 Канал"

Мобилизация 2025: инструкторы "прессуют" не просто так

"Мы, инструкторы, не просто кричим и прессуем по-тупому. Мы — обучаем и объясняем абсолютно все. Поддерживаем бойца, когда в этом есть необходимость. Сейчас не та война, для которой можно готовить тупых исполнителей приказов", — пояснил ветеран.

"Нулевой день" в одном из учебных центров Сухопутных войск Фото: Евгений Солонина / "24 Канал"

По словам "Фокса", ВСУ нужны люди, которые "умеют думать". Каждого защитника он назвал неоценимой боевой единицей. Россия имеет "гораздо больше" личного состава, поэтому Украине нужно побеждать количество качеством.

"Важная деталь: инструкторы этого учебного центра обучают и ездят на фронт на ротационной основе. Благодаря этому обучение рекрутов всегда актуально: каждый нюанс, который им дают, учитывает ситуацию на передовой", — отметил он.

Мобилизация 2025: долгожданный отдых

После инструктажа новобранцев ждут построение, поселение, гигиенические процедуры и ужин. Некоторые мобилизованные устало улыбаются, ведь понимают, что справились.

"Нулевой день" в одном из учебных центров Сухопутных войск Фото: Евгений Солонина / "24 Канал"

Впереди — ежедневные занятия по тактике, домедицинской помощи, огневой подготовке, топографии, РЭБ, связи, физические упражнения и т. п. Знания, полученные на учениях, нужны защитникам для выживания на передовой.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский рассказал, как изменятся правила бронирования от мобилизации 2025 с 1 марта.

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