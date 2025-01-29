В РФ будут производить морские дроны с искусственным интеллектом: чем они грозят ВСУ (фото)

Российские моряки получили безэкипажные катеры, произведенные с учетом опыта полномасштабной войны в Украине. Новые виды морских дронов превзойдут западные аналоги, обещают чиновники.

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Россия увеличила производство морских дронов для ВМФ и планирует создать безэкипажные катеры (БЭК) с искусственным интеллектом. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, российские моряки уже получили БЭКи, производство которых значительно увеличено с учетом опыта большой войны в Украине. Помощник Владимира Путина обещает создание Россией новых видов морских дронов, превосходящих зарубежные аналоги.

С этой целью в РФ создадут единый центр компетенций по разработке БЭК и робототехнических комплексов для флота. К работе привлекут нужные финансовые ресурсы и лучшие кадры, как военные, так и гражданские из ведущих технологических компаний. В новых типах БЭКов россияне хотят использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения.

Какие морские дроны есть у ВС РФ?

Одним из аппаратов, которые сегодня уже получает ВМФ России, стал тяжелый морской безэкипажный катер (БЭК) "Визир".

БЭКи "Визир" производили на Кингисепском машиностроительном заводе

Изначально их производили на Кингисепском машиностроительном заводе на базе платформы ГРК-700 "Визир". Данная платформа применялась для создания гидрографических безэкипажных катеров.

Полезная нагрузка "Визира" может достигать до 600 килограмм. Кроме взрывчатки, БЭК можно снабдить крупнокалиберным пулеметом и ракетами для поражения надводных целей.

Кроме этого, российские специалисты создали подводный дрон для разминирования морских акваторий. Он будет находить мины и взрывчатки, передвигаясь на большой скорости, сообщили росСМИ.

Аппараты понадобятся при проверке акваторий, портов, внешних рейдов, для защиты кораблей и охраны газопроводов.

Напомним, на вооружении ВСУ имеются речные беспилотники Black Widow 2. Аппарат несет на себе 3 кг взрывчатки, этого хватит для уничтожения живой силы и небольших лодок.

Украинским военным удалось уничтожить три системы противовоздушной обороны ВС РФ дронами, запущенными с БЭКов. Под удар попали два ЗРК "Панцирь" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".