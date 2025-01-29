В РФ будут производить морские дроны с искусственным интеллектом: чем они грозят ВСУ (фото)
Российские моряки получили безэкипажные катеры, произведенные с учетом опыта полномасштабной войны в Украине. Новые виды морских дронов превзойдут западные аналоги, обещают чиновники.
Россия увеличила производство морских дронов для ВМФ и планирует создать безэкипажные катеры (БЭК) с искусственным интеллектом. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, российские моряки уже получили БЭКи, производство которых значительно увеличено с учетом опыта большой войны в Украине. Помощник Владимира Путина обещает создание Россией новых видов морских дронов, превосходящих зарубежные аналоги.
С этой целью в РФ создадут единый центр компетенций по разработке БЭК и робототехнических комплексов для флота. К работе привлекут нужные финансовые ресурсы и лучшие кадры, как военные, так и гражданские из ведущих технологических компаний. В новых типах БЭКов россияне хотят использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения.
Какие морские дроны есть у ВС РФ?
Одним из аппаратов, которые сегодня уже получает ВМФ России, стал тяжелый морской безэкипажный катер (БЭК) "Визир".
Изначально их производили на Кингисепском машиностроительном заводе на базе платформы ГРК-700 "Визир". Данная платформа применялась для создания гидрографических безэкипажных катеров.
Полезная нагрузка "Визира" может достигать до 600 килограмм. Кроме взрывчатки, БЭК можно снабдить крупнокалиберным пулеметом и ракетами для поражения надводных целей.
Кроме этого, российские специалисты создали подводный дрон для разминирования морских акваторий. Он будет находить мины и взрывчатки, передвигаясь на большой скорости, сообщили росСМИ.
Аппараты понадобятся при проверке акваторий, портов, внешних рейдов, для защиты кораблей и охраны газопроводов.
Напомним, на вооружении ВСУ имеются речные беспилотники Black Widow 2. Аппарат несет на себе 3 кг взрывчатки, этого хватит для уничтожения живой силы и небольших лодок.
Украинским военным удалось уничтожить три системы противовоздушной обороны ВС РФ дронами, запущенными с БЭКов. Под удар попали два ЗРК "Панцирь" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".