У РФ вироблятимуть морські дрони зі штучним інтелектом: чим вони загрожують ЗСУ (фото)

Російські моряки отримали безекіпажні катери, вироблені з урахуванням досвіду повномасштабної війни в Україні. Нові види морських дронів перевершать західні аналоги, обіцяють чиновники.

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Росія збільшила виробництво морських дронів для ВМФ і планує створити безекіпажні катери (БЕК) зі штучним інтелектом. Про це розповів помічник президента РФ, голова Морської колегії Микола Патрушев.

За його словами, російські моряки вже отримали БЕКи, виробництво яких значно збільшено з урахуванням досвіду великої війни в Україні. Помічник Володимира Путіна обіцяє створення Росією нових видів морських дронів, що перевершують закордонні аналоги.

З цією метою в РФ створять єдиний центр компетенцій з розробки БЕК і робототехнічних комплексів для флоту. До роботи залучать потрібні фінансові ресурси і найкращі кадри, як військові, так і цивільні з провідних технологічних компаній. У нових типах БЕКів росіяни хочуть використовувати штучний інтелект і технології машинного навчання.

Які морські дрони є у ЗС РФ?

Одним з апаратів, які сьогодні вже отримує ВМФ Росії, став важкий морський безекіпажний катер (БЕК) "Візир".

БЕКи "Візир" виробляли на Кінгісепському машинобудівному заводі

Спочатку їх виробляли на Кінгісепському машинобудівному заводі на базі платформи ГРК-700 "Візир". Цю платформу застосовували для створення гідрографічних безекіпажних катерів.

Корисне навантаження "Візира" може досягати до 600 кілограмів. Крім вибухівки, БЕК можна забезпечити великокаліберним кулеметом і ракетами для ураження надводних цілей.

Крім цього, російські фахівці створили підводний дрон для розмінування морських акваторій. Він знаходитиме міни і вибухівки, пересуваючись на великій швидкості, повідомили росЗМІ.

Апарати знадобляться під час перевірки акваторій, портів, зовнішніх рейдів, для захисту кораблів і охорони газопроводів.

Нагадаємо, на озброєнні ЗСУ є річкові безпілотники Black Widow 2. Апарат несе на собі 3 кг вибухівки, цього вистачить для знищення живої сили і невеликих човнів.

Українським військовим вдалося знищити три системи протиповітряної оборони ЗС РФ дронами, запущеними з БЕКів. Під удар потрапили два ЗРК "Панцир" і зенітно-ракетний комплекс "Оса".