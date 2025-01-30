"Шедевр пропаганды": на росТВ елочную игрушку выдали за крайне опасный боеприпас (видео)

Ведущие канала "Россия 24" рассказали зрителям о чрезвычайно опасном боеприпасе, якобы найденном в Курской области. Пропагандисты назвали обычный елочный шарик "бомбой с вольфрамовой начинкой".

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Российские пропагандисты канала "Россия 24" выпустили целый сюжет о "чрезвычайно опасном боеприпасе", который на самом деле оказался елочной игрушкой. Видео появилось в Telegram.

Ведущий начал сюжет с того, что на экране показали игрушку и назвали ее "предметом странной сферической формы" с маленькими деталями.

"Такие находки попадаются нашим бойцам на Курском направлении. Причем падают они со стандартных дронов ВСУ наравне ВОГ и противопехотными гранатами. Выглядят они настолько нетипично, что только повышенная бдительность военных РФ не позволяет принять их за безобидную игрушку", — комментирует он.

Далее автор материала рассказывает о чрезвычайной опасности шарика-взрывчатки для детей и советует как можно дальше держаться от подобных изделий.

"Это вовсе не декоративное украшение с красивыми блестками, а боеприпас. Он гораздо опаснее обычных гранат", — заметил пропагандист.

Другой ведущий назвал это "бомбами с вольфрамовой начинкой", запрещенные международными конвенциями из-за колоссальных повреждений.

Впоследствии оказалось, что такие "бомбы" продают на сайте российского интернет-ретейлера Ozon. Оказывается, это обычный елочный шарик под названием Magic Time.

"Новый шедевр российской пропаганды… Ни один "военный эксперт", который участвовал в этом позорище, так и не понял подвоха", — прокомментировал украинский политический обозреватель Денис Казанский.

Напомним, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов указывал на получение подразделениями ВСУ в Курской области якобы бракованных гранат Ф-1.

Украинское командование заявляло, что российские войска на Запорожском направлении пять раз за день сбрасывали на позиции ВСУ боеприпасы с отравляющими веществами.