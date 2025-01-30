"Шедевр пропаганди": на росТБ ялинкову іграшку видали за вкрай небезпечний боєприпас (відео)

Ведучі каналу "Россия 24" розповіли глядачам про надзвичайно небезпечний боєприпас, нібито знайдений у Курській області. Пропагандисти назвали звичайну ялинкову кульку "бомбою з вольфрамовою начинкою".

Related video

Російські пропагандисти каналу "Россия 24" випустили цілий сюжет про "надзвичайно небезпечний боєприпас", який насправді виявився ялинковою іграшкою. Відео з'явилося в Telegram.

Ведучий почав сюжет із того, що на екрані показали іграшку і назвали її "предметом дивної сферичної форми" з маленькими деталями.

"Такі знахідки трапляються нашим бійцям на Курському напрямку. Причому падають вони зі стандартних дронів ЗСУ нарівні з ВОГ і протипіхотними гранатами. Виглядають вони настільки нетипово, що тільки підвищена пильність військових РФ не дає змоги прийняти їх за нешкідливу іграшку", — коментує він.

Далі авторка матеріалу розповідає про надзвичайну небезпеку кульки-вибухівки для дітей і радить якомога далі триматися від подібних виробів.

"Це зовсім не декоративна прикраса з красивими блискітками, а боєприпас. Він набагато небезпечніший за звичайні гранати", — зауважив пропагандист.

Інший ведучий назвав це "бомбами з вольфрамовою начинкою", які заборонені міжнародними конвенціями через колосальні пошкодження.

Згодом виявилося, що такі "бомби" продають на сайті російського інтернет-ритейлера Ozon. Виявляється, це звичайна ялинкова кулька під назвою Magic Time.

"Новий шедевр російської пропаганди... Жоден "військовий експерт", який брав участь у цьому позорищі, так і не зрозумів підступу", — прокоментував український політичний оглядач Денис Казанський.

Нагадаємо, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов вказував на отримання підрозділами ЗСУ в Курській області нібито бракованих гранат Ф-1.

Українське командування заявляло, що російські війська на Запорізькому напрямку п'ять разів за день скидали на позиції ЗСУ боєприпаси з отруйними речовинами.