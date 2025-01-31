ВСУ отбросили россиян в районе Котлиного и вернули позиции в Зверевом, — военкор (карта)

Украинские защитники смогли заблокировать движение ВС РФ по железной дороге от Котлиного до Покровска. В Генштабе ВСУ заявили об отражении более 70 вражеских атак.

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На Покровском направлении за последние сутки Силы обороны имеют успехи. Им удалось отбросить россиян в районе Котлиного и вернуть отдельные утраченные позиции вблизи Зверева. Об этом пишет блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Покровское направление. Удалось немного отбросить врага на северных окраинах Котлино. По железной дороге от Котлино на Покровск дальнейшее движение оккупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти около 1,5 км от села", — проинформировал он.

Отмечается, что в Удачном продолжаются "изматывающие" для обеих сторон бои. В Зверевом Силам обороны удалось восстановить ранее утраченные позиции глубиной до 400 метров.

"Общая картина еще очень неутешительная, но начинает ощущаться, что ОСУВ "Хортица" попало в надежные руки", — отметил Богдан Мирошников.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 31 января сообщалось, что на Покровском направлении украинскими защитниками отражена 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

Напомним, что 31 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили село Новоандреевка Волновахского района Донецкой области. В то же время в DeepState отметили, что Силы обороны восстановили позиции возле поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что россияне на Покровском направлении "с радостью" сдаются в плен, потому что знают, что Украина придерживается международных норм.