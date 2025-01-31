ЗСУ відкинули росіян в районі Котлиного і повернули позиції у Звіровому, — військкор (карта)

Українські захисники змогли заблокувати рух ЗС РФ по залізниці від Котлиного до Покровська. У Генштабі ЗСУ заявили про відбиття понад 70 ворожих атак.

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На Покровському напрямку за останню добу Сили оборони мають успіхи. Їм вдалося відкинути росіян в районі Котлиного та повернути окремі втрачені позиції поблизу Звірового. Про це пише блогер і військовий кореспондент Богдан Мирошніков.

"Покровський напрямок. Вдалося трохи відкинути ворога на північних околицях Котлиного. По залізниці від Котлиного на Покровськ подальший рух окупантів було заблоковано. Але до того вони встигли пройти приблизно 1,5 км від села", — проінформував він.

Зазначається, що в Удачному тривають "вимотуючі" для обох сторін бої. У Звіровому Силам оборони вдалося відновити раніше втрачені позиції глибиною до 400 метрів.

"Загальна картина ще дуже невтішна, але починає відчуватися, що ОСУВ "Хортиця" потрапило в надійні руки", — зауважив Богдан Мирошніков.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 31 січня повідомлялося, що на Покровському напрямку українськими захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне.

Нагадаємо, що 31 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили село Новоандріївка Волноваського району Донецької області. Водночас в DeepState наголосили, що Сили оборони відновили позиції біля селища Удачне Покровського району на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що росіяни на Покровському напрямку "з радістю" здаються в полон, бо знають, що Україна дотримується міжнародних норм.