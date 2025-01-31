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Военный Фокус Российско-украинская война

Рада утвердила "набор раненого" для ВСУ, разработанный Минобороны: что в него входит

Утвержден набор раненого, набор раненого, снабжение ВСУ
Фото: Минобороны Украины | Утвержден набор раненого

Так называемый "набор раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации. В таком наборе, среди прочего, значатся "тапки казарменные" и "фуфайка адаптивная".

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В 2025 году у украинских защитников появятся "наборы раненого", в которые входит специализированная одежда и средства личной гигиены. Их будут выдавать раненым и больным военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Кабмин уже утвердил постановление по некоторым вопросам обеспечения адаптивной одеждой и средствами гигиены.

"Человек, получивший ранение или серьезную травму, должен сосредоточиться на восстановлении, а не бытовых трудностях. "Набор раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана таким образом, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах", — отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Сообщается, что специализированная одежда разрабатывалась с учетом потребностей раненых и лиц с ограниченной подвижностью.

  • оснащена специальными застежками, позволяющими быстро и легко одеваться без чрезмерных усилий;
  • обеспечивает комфорт, производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят и позволяют свободно двигаться. Это особенно важно для тех, кто длительное время проводит сидя или в постели;
  • улучшает функциональность – одежда свободного кроя, с боковыми застежками, расширенными рукавами и штанинами, регулируемым поясом и карманами;

В перечень адаптивной одежды входят:

  • майка адаптивная;
  • шорты адаптивные;
  • фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
  • фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
  • брюки адаптивные;
  • носки;
  • тапки казарменные;
  • полотенце.

Список средств личной гигиены:

  • полотенце банное;
  • станок для бритья одноразовый;
  • пена для бритья;
  • зубная щетка;
  • зубная паста;
  • расческа;
  • шампунь;
  • гель для душа (250 миллилитров);
  • дезодорант/антиперспирант;
  • средство антисептическое;
  • влажные салфетки (упаковка 100 штук);
  • сухие салфетки (упаковка 100 штук);
  • крем для увлажнения;
  • санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
  • чехол.

Для женщин учтены следующие предметы:

  • щетка для волос для женщин
  • прокладки для женщин ежедневные и критические (упаковка 20 штук);
  • косметические ватные диски (упаковка 50 штук);
  • ватные палочки (упаковка 100 штук);
  • резинка для волос.

Для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:

  • чашка для кормления и питья для лежачих больных;
  • адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Напомним, что с 1 февраля меняется порядок выплат семьям военнопленных и пропавших без вести.

Также Фокус в своем материале объяснял, что стоит знать о ВУД и непонятных моментах в военном билете.