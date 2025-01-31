Рада утвердила "набор раненого" для ВСУ, разработанный Минобороны: что в него входит
Так называемый "набор раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации. В таком наборе, среди прочего, значатся "тапки казарменные" и "фуфайка адаптивная".
В 2025 году у украинских защитников появятся "наборы раненого", в которые входит специализированная одежда и средства личной гигиены. Их будут выдавать раненым и больным военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Кабмин уже утвердил постановление по некоторым вопросам обеспечения адаптивной одеждой и средствами гигиены.
"Человек, получивший ранение или серьезную травму, должен сосредоточиться на восстановлении, а не бытовых трудностях. "Набор раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана таким образом, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах", — отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Сообщается, что специализированная одежда разрабатывалась с учетом потребностей раненых и лиц с ограниченной подвижностью.
- оснащена специальными застежками, позволяющими быстро и легко одеваться без чрезмерных усилий;
- обеспечивает комфорт, производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят и позволяют свободно двигаться. Это особенно важно для тех, кто длительное время проводит сидя или в постели;
- улучшает функциональность – одежда свободного кроя, с боковыми застежками, расширенными рукавами и штанинами, регулируемым поясом и карманами;
В перечень адаптивной одежды входят:
- майка адаптивная;
- шорты адаптивные;
- фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
- фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
- брюки адаптивные;
- носки;
- тапки казарменные;
- полотенце.
Список средств личной гигиены:
- полотенце банное;
- станок для бритья одноразовый;
- пена для бритья;
- зубная щетка;
- зубная паста;
- расческа;
- шампунь;
- гель для душа (250 миллилитров);
- дезодорант/антиперспирант;
- средство антисептическое;
- влажные салфетки (упаковка 100 штук);
- сухие салфетки (упаковка 100 штук);
- крем для увлажнения;
- санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
- чехол.
Для женщин учтены следующие предметы:
- щетка для волос для женщин
- прокладки для женщин ежедневные и критические (упаковка 20 штук);
- косметические ватные диски (упаковка 50 штук);
- ватные палочки (упаковка 100 штук);
- резинка для волос.
Для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:
- чашка для кормления и питья для лежачих больных;
- адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.
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