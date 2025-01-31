Рада утвердила "набор раненого" для ВСУ, разработанный Минобороны: что в него входит

Так называемый "набор раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации. В таком наборе, среди прочего, значатся "тапки казарменные" и "фуфайка адаптивная".

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В 2025 году у украинских защитников появятся "наборы раненого", в которые входит специализированная одежда и средства личной гигиены. Их будут выдавать раненым и больным военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Кабмин уже утвердил постановление по некоторым вопросам обеспечения адаптивной одеждой и средствами гигиены.

"Человек, получивший ранение или серьезную травму, должен сосредоточиться на восстановлении, а не бытовых трудностях. "Набор раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана таким образом, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах", — отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Сообщается, что специализированная одежда разрабатывалась с учетом потребностей раненых и лиц с ограниченной подвижностью.

оснащена специальными застежками, позволяющими быстро и легко одеваться без чрезмерных усилий;

обеспечивает комфорт, производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят и позволяют свободно двигаться. Это особенно важно для тех, кто длительное время проводит сидя или в постели;

улучшает функциональность – одежда свободного кроя, с боковыми застежками, расширенными рукавами и штанинами, регулируемым поясом и карманами;

В перечень адаптивной одежды входят:

майка адаптивная;

шорты адаптивные;

фуфайка с короткими рукавами адаптивная;

фуфайка с длинными рукавами адаптивная;

брюки адаптивные;

носки;

тапки казарменные;

полотенце.

Список средств личной гигиены:

полотенце банное;

станок для бритья одноразовый;

пена для бритья;

зубная щетка;

зубная паста;

расческа;

шампунь;

гель для душа (250 миллилитров);

дезодорант/антиперспирант;

средство антисептическое;

влажные салфетки (упаковка 100 штук);

сухие салфетки (упаковка 100 штук);

крем для увлажнения;

санитарно-гигиенические изделия из бумаги;

чехол.

Для женщин учтены следующие предметы:

щетка для волос для женщин

прокладки для женщин ежедневные и критические (упаковка 20 штук);

косметические ватные диски (упаковка 50 штук);

ватные палочки (упаковка 100 штук);

резинка для волос.

Для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:

чашка для кормления и питья для лежачих больных;

адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Напомним, что с 1 февраля меняется порядок выплат семьям военнопленных и пропавших без вести.

Также Фокус в своем материале объяснял, что стоит знать о ВУД и непонятных моментах в военном билете.