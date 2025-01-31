Рада затвердила "набір пораненого" для ЗСУ, розроблений Міноборони: що в нього входить

Так званий "набір пораненого" покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. У такому наборі, серед іншого, значаться "капці казармові" та "фуфайка адаптивна".

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У 2025 році в українських захисників з'являться "набори пораненого", до яких входить спеціалізований одяг і засоби особистої гігієни. Їх видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліціянтам та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це повідомляє Міноборони України.

Кабмін уже затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни.

"Людина, яка отримала поранення або серйозну травму, має зосередитися на відновленні, а не побутових труднощах. "Набір пораненого" допоможе почуватися комфортніше, оскільки покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації, а адаптивний одяг розроблений таким чином, щоб забезпечити його функціональність навіть за складних обставин", — зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Повідомляється, що спеціалізований одяг розробляли з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю.

оснащена спеціальними застібками, що дають змогу швидко та легко одягатися без надмірних зусиль;

забезпечує комфорт, виготовляється з м'яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть і дають змогу вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або в ліжку;

покращує функціональність — одяг вільного крою, з бічними застібками, розширеними рукавами та штанинами, регульованим поясом і кишенями;

До переліку адаптивного одягу входять:

майка адаптивна;

шорти адаптивні;

фуфайка з короткими рукавами адаптивна;

фуфайка з довгими рукавами адаптивна;

штани адаптивні;

шкарпетки;

капці казармові;

рушник.

Список засобів особистої гігієни:

рушник банний;

станок для гоління одноразовий;

піна для гоління;

зубна щітка;

зубна паста;

гребінець;

шампунь;

гель для душу (250 мілілітрів);

дезодорант/антиперспірант;

засіб антисептичний;

вологі серветки (упаковка 100 штук);

сухі серветки (упаковка 100 штук);

крем для зволоження;

санітарно-гігієнічні вироби з паперу;

чохол.

Для жінок враховано такі предмети:

щітка для волосся для жінок

прокладки для жінок щоденні та критичні (упаковка 20 штук);

косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);

ватні палички (упаковка 100 штук);

гумка для волосся.

Для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

чашка для годування і пиття для лежачих хворих;

адаптивна ложка-вилка із застібкою на рукаві.

Нагадаємо, що з 1 лютого змінюється порядок виплат сім'ям військовополонених і зниклих безвісти.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що варто знати про ВУД і незрозумілі моменти у військовому квитку.