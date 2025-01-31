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Рада затвердила "набір пораненого" для ЗСУ, розроблений Міноборони: що в нього входить

Затверджено набір пораненого, набір пораненого, постачання ЗСУ
Фото: Міноборони України | Затверджено набір пораненого

Так званий "набір пораненого" покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. У такому наборі, серед іншого, значаться "капці казармові" та "фуфайка адаптивна".

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У 2025 році в українських захисників з'являться "набори пораненого", до яких входить спеціалізований одяг і засоби особистої гігієни. Їх видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліціянтам та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це повідомляє Міноборони України.

Кабмін уже затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни.

"Людина, яка отримала поранення або серйозну травму, має зосередитися на відновленні, а не побутових труднощах. "Набір пораненого" допоможе почуватися комфортніше, оскільки покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації, а адаптивний одяг розроблений таким чином, щоб забезпечити його функціональність навіть за складних обставин", — зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Повідомляється, що спеціалізований одяг розробляли з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю.

  • оснащена спеціальними застібками, що дають змогу швидко та легко одягатися без надмірних зусиль;
  • забезпечує комфорт, виготовляється з м'яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть і дають змогу вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або в ліжку;
  • покращує функціональність — одяг вільного крою, з бічними застібками, розширеними рукавами та штанинами, регульованим поясом і кишенями;

До переліку адаптивного одягу входять:

  • майка адаптивна;
  • шорти адаптивні;
  • фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
  • фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
  • штани адаптивні;
  • шкарпетки;
  • капці казармові;
  • рушник.

Список засобів особистої гігієни:

  • рушник банний;
  • станок для гоління одноразовий;
  • піна для гоління;
  • зубна щітка;
  • зубна паста;
  • гребінець;
  • шампунь;
  • гель для душу (250 мілілітрів);
  • дезодорант/антиперспірант;
  • засіб антисептичний;
  • вологі серветки (упаковка 100 штук);
  • сухі серветки (упаковка 100 штук);
  • крем для зволоження;
  • санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
  • чохол.

Для жінок враховано такі предмети:

  • щітка для волосся для жінок
  • прокладки для жінок щоденні та критичні (упаковка 20 штук);
  • косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
  • ватні палички (упаковка 100 штук);
  • гумка для волосся.

Для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

  • чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
  • адаптивна ложка-вилка із застібкою на рукаві.

Нагадаємо, що з 1 лютого змінюється порядок виплат сім'ям військовополонених і зниклих безвісти.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що варто знати про ВУД і незрозумілі моменти у військовому квитку.