Рада затвердила "набір пораненого" для ЗСУ, розроблений Міноборони: що в нього входить
Так званий "набір пораненого" покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. У такому наборі, серед іншого, значаться "капці казармові" та "фуфайка адаптивна".
У 2025 році в українських захисників з'являться "набори пораненого", до яких входить спеціалізований одяг і засоби особистої гігієни. Їх видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліціянтам та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це повідомляє Міноборони України.
Кабмін уже затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни.
"Людина, яка отримала поранення або серйозну травму, має зосередитися на відновленні, а не побутових труднощах. "Набір пораненого" допоможе почуватися комфортніше, оскільки покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації, а адаптивний одяг розроблений таким чином, щоб забезпечити його функціональність навіть за складних обставин", — зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Повідомляється, що спеціалізований одяг розробляли з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю.
- оснащена спеціальними застібками, що дають змогу швидко та легко одягатися без надмірних зусиль;
- забезпечує комфорт, виготовляється з м'яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть і дають змогу вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або в ліжку;
- покращує функціональність — одяг вільного крою, з бічними застібками, розширеними рукавами та штанинами, регульованим поясом і кишенями;
До переліку адаптивного одягу входять:
- майка адаптивна;
- шорти адаптивні;
- фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
- фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
- штани адаптивні;
- шкарпетки;
- капці казармові;
- рушник.
Список засобів особистої гігієни:
- рушник банний;
- станок для гоління одноразовий;
- піна для гоління;
- зубна щітка;
- зубна паста;
- гребінець;
- шампунь;
- гель для душу (250 мілілітрів);
- дезодорант/антиперспірант;
- засіб антисептичний;
- вологі серветки (упаковка 100 штук);
- сухі серветки (упаковка 100 штук);
- крем для зволоження;
- санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
- чохол.
Для жінок враховано такі предмети:
- щітка для волосся для жінок
- прокладки для жінок щоденні та критичні (упаковка 20 штук);
- косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
- ватні палички (упаковка 100 штук);
- гумка для волосся.
Для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:
- чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
- адаптивна ложка-вилка із застібкою на рукаві.
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