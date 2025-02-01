Война за Тайвань и не только. Смогут ли США избежать нового Перл-Харбора в Тихоокеанском регионе

Китайским военным будет гораздо сложнее (или вообще невозможно) поразить американские воздушные и военно-морские средства, если те успеют рассредоточиться до первого удара.

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Что произойдет, если Китай начнет боевые действия в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках плана по захвату Тайваня? Что сделать ВВС США, чтобы их авиабазы и самолеты не пали жертвами китайских ракет и дронов-камикадзе? Им помогут две боевые концепции: маневренного боевого применения (Agile Combat Employment, или ACE) и передового пункта вооружения и заправки (Forward Arming and Refueling Point, или FARP).

Фокус перевел статью журналиста Ставроса Атламазоглу о концепциях американских ВВС боевого применения авиации.

АCE и FARP

ACE и FARP – две ключевые концепции ВВС. В рамках ACE несколько самолетов и небольшие отряды вспомогательного персонала в кратчайшие сроки размещаются на экспедиционных базах и проводят операции.

Во время недавних учений Beverly Pack 25-1 летчики из 8-го истребительного авиакрыла проверили свои возможности ACE, быстро развернувшись на смоделированной экспедиционной базе в Кванджу (Республика Корея).

"Мы отрабатываем наши возможности по рассредоточению, забирая небольшой отряд с нашей основной оперативной базы и перемещая его сюда на короткий период времени для выполнения непредвиденных [операций]", – рассказал в пресс-релизе 1-й лейтенант ВВС США Чарльз Бернс, руководитель операций отряда ACE 8-го истребительного авиакрыла.

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon Фото: Pinterest

8-е истребительное крыло использует истребители F-16C/D Fighting Falcon и базируется в Южной Корее. В случае конфликта с Китаем или Северной Кореей это подразделение окажется на передовой.

"Основываясь на данных разведки, мы узнаем, когда враги соберутся атаковать определенные места, поэтому мы сможем собрать наши силы и переместить их, чтобы получить иметь возможность совершать боевые вылеты и продолжать без риска для себя срывать атаки врагов", – добавил Бернс.

Испытание в деле

ВВС испытывают концепцию ACE на нескольких платформах, включая стелс-истребители F-22 Raptor, самолеты ближней авиационной поддержки A-10 Thunderbolt II и стелс-истребители F-35 Lightning II.

"Мы выполняем ACE на [одном] уровне и дополнительно проводим стресс-тесты концепции Mission Generation Force Element, – заявил старший мастер-сержант ВВС США Шелли Шофилд (Shelley Schofield), старший сержант отряда ACE. – Это расширило наши возможности планирования миссий – мы сможем основательно подготовить самолеты с помощью тех людей и оборудования, которых взяли с собой".

Концепция FARP тесно связана с ACE и позволяет самолетам быстро перевооружаться и заправляться в экспедиционных условиях. На практике концепции ACE и FARP означают, что у ВВС есть возможность рассредоточить свои силы и предотвратить новый "Перл-Харбор".

Летчики ВВС США проводят тренировки по гибкому боевому применению во время технического обслуживания F-16 в Мичигане Фото: ВВС США

Например, в случае столкновения с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за Тайваня китайские военные, скорее всего, начнут боевые действия с нанесения дальнобойных ударов по американским военно-воздушным и военно-морским базам в регионе. Целью было бы подавить военный ответ США и позволить китайским амфибийным силам высадиться на Тайвань и захватить его. Китайским военным будет гораздо сложнее (или вообще невозможно) поразить американские воздушные и военно-морские средства, если те успеют рассредоточиться до первого удара. В таком сценарии ценность ACE и FARP вполне очевидна.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.