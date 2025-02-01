Війна за Тайвань і не тільки. Чи зможуть США уникнути нового Перл-Харбора в Тихоокеанському регіоні

Китайським військовим буде набагато складніше (або взагалі неможливо) вразити американські повітряні та військово-морські засоби, якщо ті встигнуть розосередитися до першого удару.

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Що станеться, якщо Китай почне бойові дії в Індо-Тихоокеанському регіоні в рамках плану із захоплення Тайваню? Що зробити ВПС США, щоб їхні авіабази і літаки не стали жертвами китайських ракет і дронів-камікадзе? Їм допоможуть дві бойові концепції: маневреного бойового застосування (Agile Combat Employment, або ACE) і передового пункту озброєння і заправки (Forward Arming and Refueling Point, або FARP).

Фокус переклав статтю журналіста Ставроса Атламазоглу про концепції американських ВПС бойового застосування авіації.

АСЕ і FARP

ACE і FARP — дві ключові концепції ВПС. У рамках ACE кілька літаків і невеликі загони допоміжного персоналу в найкоротші терміни розміщуються на експедиційних базах і проводять операції.

Під час нещодавніх навчань Beverly Pack 25-1 льотчики з 8-го винищувального авіакрила перевірили свої можливості ACE, швидко розвернувшись на змодельованій експедиційній базі в Кванджу (Республіка Корея).

"Ми відпрацьовуємо наші можливості по розосередженню, забираючи невеликий загін з нашої основної оперативної бази і переміщаючи його сюди на короткий період часу для виконання непередбачених [операцій]", — розповів у прес-релізі 1-й лейтенант ВПС США Чарльз Бернс, керівник операцій загону ACE 8-го винищувального авіакрила.

Американський винищувач F-16 Fighting Falcon Фото: Pinterest

8-е винищувальне крило використовує винищувачі F-16C/D Fighting Falcon і базується в Південній Кореї. У разі конфлікту з Китаєм або Північною Кореєю цей підрозділ опиниться на передовій.

"Ґрунтуючись на даних розвідки, ми дізнаємося, коли вороги зберуться атакувати певні місця, тож ми зможемо зібрати наші сили та перемістити їх, щоб отримати можливість здійснювати бойові вильоти та продовжувати без ризику для себе зривати атаки ворогів", — додав Бернс.

Випробування в справі

ВПС випробовують концепцію ACE на кількох платформах, включно зі стелс-винищувачами F-22 Raptor, літаками ближньої авіаційної підтримки A-10 Thunderbolt II і стелс-винищувачами F-35 Lightning II.

"Ми виконуємо ACE на [одному] рівні і додатково проводимо стрес-тести концепції Mission Generation Force Element, — заявив старший майстер-сержант ВПС США Шеллі Шофілд (Shelley Schofield), старший сержант загону ACE. — Це розширило наші можливості планування місій — ми зможемо ґрунтовно підготувати літаки за допомогою тих людей і обладнання, яких узяли з собою".

Концепція FARP тісно пов'язана з ACE і дозволяє літакам швидко переозброюватися і заправлятися в експедиційних умовах. На практиці концепції ACE і FARP означають, що у ВПС є можливість розосередити свої сили і запобігти новому "Перл-Гарбору".

Льотчики ВПС США проводять тренування з гнучкого бойового застосування під час технічного обслуговування F-16 у Мічигані Фото: ВПС США

Наприклад, у разі зіткнення з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні через Тайвань китайські військові, найімовірніше, розпочнуть бойові дії з нанесення далекобійних ударів по американських військово-повітряних і військово-морських базах у регіоні. Метою було б придушити військову відповідь США і дозволити китайським амфібійним силам висадитися на Тайвань і захопити його. Китайським військовим буде набагато складніше (або взагалі неможливо) вразити американські повітряні та військово-морські засоби, якщо ті встигнуть розосередитися до першого удару. У такому сценарії цінність ACE і FARP цілком очевидна.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.