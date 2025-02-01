"Будем масштабировать": Сырский заявил о первых положительных изменениях по подготовке мобилизованных

Главком ВСУ Сырский говорит, что сейчас еще есть вопросы по психологической подготовке мобилизованных. По словам генерала, также планируется изменение системы и качества подготовки инструкторов.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что провел совещание о первых изменениях по подготовке мобилизованных, которые прошли базовый курс общей военной подготовки (БОВП). Об этом говорится в сообщении главкома на его странице в Facebook.

"Проведен анализ уровня подготовки выпускников учебных центров, которые прошли более длинный курс базовой общей военной подготовки — продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше). На этом этапе имеем отзывы из бригад об улучшении готовности новичков. Будем и в дальнейшем воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях", — сообщает Сырский.

По словам генерала, сейчас "оставляет желать лучшего" уровень психологической подготовки, поэтому в этом направлении планируется "усиливать это направление работы". Также Сырский сообщил, что сейчас была внедрена новая программа подготовки инструкторов — от увеличения срока до 2 месяцев, усилением содержания программы и методик обучения инструкторов.

Главком ВСУ сообщил, что сейчас также есть "хороший фидбек" относительно происхождения БОВП на базе боевых подразделений, и добавляет, что проведение курса БОВП на фондах бригады позволяет "достичь более высокого уровня подготовки личного состава".

"Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки. То есть речь идет о еще одном примере успешного опыта, который целесообразно воплощать на постоянной основе. Будем это масштабировать", — заявил генерал Сырский, добавив, что сейчас флагманом в изменениях к подготовке являются части ДШВ.

Ранее стало известно, что Сырский рассказал о ситуации в 155 бригаде. По словам главкома, все негативные моменты, которые возникли во время развертывания бригады в Украине, проанализированы, а сделанные выводы будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих.

Впоследствии главком ВСУ рассказал, давали ли россиянам убежать во время контрнаступления в Харьковской области. По словам Александра Сырского, Вооруженным силам Украины нужно было время, чтобы перегруппироваться и пополнить потери.