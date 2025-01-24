"Были истощены": Сырский рассказал, давали ли россиянам убежать во время контрнаступления на Харьковщине

По словам Александра Сырского, Вооруженным силам Украины нужно было время, чтобы перегруппироваться и пополнить потери.

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Россиянам никто целенаправленно не давал возможности убежать во время контрнаступления на Харьковщине в 2022 году, однако бойцы ВСУ были истощены, а военная техника — в ограниченном количестве. Об этом в интервью "Радио Байрактар" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Интервью Александр Сырского

"На самом деле никто никому не давал убежать. Когда мы взяли Изюм, потом у нас была неделя на перегруппировку и пополнение потерь, потом мы начали наступать уже на другом берегу реки Оскол. Мы переправились, были бои. Мы просто понесли такие потери, в первую очередь в вооружении — техника и ломалась, и получала боевые повреждения, — что фактически в батальонах оставалось буквально две-три единицы. То есть уже не на чем было воевать. Фактически это оказалось тем препятствием. Люди были истощены", — сказал Сырский.

Он уточнил, что фактически месяц днем и ночью шли боевые действия.

"Вы помните, сколько было пройдено территории, сколько было освобождено населенных пунктов. Люди действительно днем и ночью воевали, они были истощены. И техники не было. Также была постоянная проблема с боеприпасами. Все это привело к тому, что нужно было время, чтобы перегруппироваться и пополнить потери", — подчеркнул Сырский.

Напомним, 23 января Александр Сырский заявил, что наступление ВСУ на Курском направлении будет не последним за время полномасштабной войны.

В этот же день Сырский рассказал о ситуации в 155 бригаде "Анна Киевская".