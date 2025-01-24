"Були виснажені": Сирський розповів, чи давали росіянам втекти під час контрнаступу на Харківщині
За словами Олександра Сирського, Збройним силам України потрібен був час, щоб перегрупуватись та поповнити втрати.
Росіянам ніхто цілеспрямовано не давав можливості втекти під час контрнаступу на Харківщині у 2022 році, проте бійці ЗСУ були виснажені, а військова техніка — в обмеженій кількості. Про це в інтерв'ю "Радіо Байрактар" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Насправді ніхто нікому не давав втекти. Коли ми взяли Ізюм, потім в нас був тиждень на перегрупування та поповнення втрат, потім ми почали наступати уже на іншому березі річки Оскіл. Ми переправились, були бої. Ми просто понесли такі втрати, в першу чергу в озброєнні – техніка і ламалася, і отримувала бойові пошкодження, – що фактично в батальйонах залишалось буквально дві-три одиниці. Тобто уже не було на чому воювати. Фактично це виявилося тією перешкодою. Люди були виснажені", — сказав Сирський.
Він уточнив, що фактично місяць вдень і вночі йшли бойові дії.
"Ви пам'ятаєте, скільки було пройдено території, скільки було звільнено населених пунктів. Люди дійсно вдень і вночі воювали, вони були виснажені. І техніки не було. Також була постійна проблема з боєприпасами. Все це призвело до того, що потрібен був час, щоб перегрупуватись та поповнити втрати", — наголосив Сирський.
Нагадаємо, 23 січня Олександр Сирський заявив, що наступ ЗСУ на Курському напрямку буде не останнім за час повномасштабної війни.
У цей же день Сирський розповів про ситуацію у 155 бригаді "Анна Київська".