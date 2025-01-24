"Були виснажені": Сирський розповів, чи давали росіянам втекти під час контрнаступу на Харківщині

За словами Олександра Сирського, Збройним силам України потрібен був час, щоб перегрупуватись та поповнити втрати.

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Росіянам ніхто цілеспрямовано не давав можливості втекти під час контрнаступу на Харківщині у 2022 році, проте бійці ЗСУ були виснажені, а військова техніка — в обмеженій кількості. Про це в інтерв'ю "Радіо Байрактар" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Інтерв'ю Олександр Сирського

"Насправді ніхто нікому не давав втекти. Коли ми взяли Ізюм, потім в нас був тиждень на перегрупування та поповнення втрат, потім ми почали наступати уже на іншому березі річки Оскіл. Ми переправились, були бої. Ми просто понесли такі втрати, в першу чергу в озброєнні – техніка і ламалася, і отримувала бойові пошкодження, – що фактично в батальйонах залишалось буквально дві-три одиниці. Тобто уже не було на чому воювати. Фактично це виявилося тією перешкодою. Люди були виснажені", — сказав Сирський.

Він уточнив, що фактично місяць вдень і вночі йшли бойові дії.

"Ви пам'ятаєте, скільки було пройдено території, скільки було звільнено населених пунктів. Люди дійсно вдень і вночі воювали, вони були виснажені. І техніки не було. Також була постійна проблема з боєприпасами. Все це призвело до того, що потрібен був час, щоб перегрупуватись та поповнити втрати", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, 23 січня Олександр Сирський заявив, що наступ ЗСУ на Курському напрямку буде не останнім за час повномасштабної війни.

У цей же день Сирський розповів про ситуацію у 155 бригаді "Анна Київська".