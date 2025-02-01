"Будемо масштабувати": Сирський заявив про перші позитивні зміни щодо підготовки мобілізованих

Головком ЗСУ Сирський каже, що наразі ще є питання щодо психологічної підготовки мобілізованих. За словами генерала, також планується зміна системи та якості підготовки інструкторів.

Related video

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що провів нараду про перші зміни щодо підготовки мобілізованих, які пройшли базовий курс загальної військової підготовки (БЗВП). Про це йдеться у повідомленні головкома на його сторінці в Facebook.

"Проведено аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки — тривалістю 1,5 місяця (замість 30 днів, як було раніше). На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах", — повідомляє Сирський.

За словами генерала, наразі "залишає бажати кращого" рівень психологічної підготовки, тому в цьому напрямку планується "посилювати цей напрямок роботи".Також Сирський повідомив, що наразі було впроваджено нову програму підготовки інструкторів — від збільшення терміну до 2 місяців, посиленням змісту програми та методик навчання інструкторів.

Головком ЗСУ повідомив, що наразі також є "хороший фідбек" щодо походження БЗВП на базі бойових підрозділів, і додає, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє "досягти вищого рівня підготовки особового складу".

"Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки. Тобто йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Будемо це масштабувати", — заявив генерал Сирський, додавши, що наразі флагманом у змінах до підготовки є частини ДШВ.

Раніше стало відомо, що Сирський розповів про ситуацію у 155 бригаді. За словами головкома, всі негативні моменти, які виникли під час розгортання бригади в Україні, проаналізовані, а зроблені висновки будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців.

Згодом головком ЗСУ розповів, чи давали росіянам втекти під час контрнаступу на Харківщині. За словами Олександра Сирського, Збройним силам України потрібен був час, щоб перегрупуватись та поповнити втрати.