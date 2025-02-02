Право на бронирование получили еще две категории населения: кто к ним относится

Отныне 100% этих категорий населения будут иметь бронирование от мобилизации, и Фокус рассказывает, кто к ним относится.

Related video

В период военного положения и мобилизации в Украине некоторые категории населения имеют право на бронирование от мобилизации. Недавно его получили еще две категории работников. В Украине недавно внесли изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров № 36 от 14.01.2025 года "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". Фокус рассказывает, кто отныне имеет право на бронирование от мобилизации.

В частности, Правительство приняло решение о бронировании всех военнообязанных медицинских работников при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы. К ним относятся медики:

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

учреждений общественного здоровья;

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз;

центров крови.

Также бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Количество военнообязанных, занимающих должности в Обществе Красного Креста Украины, других украинских неправительственных организациях, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, по перечню, утвержденному Минразвития, должно составлять не более 50 процентов общего количества военнообязанных работников", — отмечается в Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Напомним, что в Украине обновили правила мобилизации. Теперь военнообязанных можно сразу отправить на медосмотр.

Кроме этого, по словам народного депутата Дмитрия Кисилевского, в Украине изменятся правила бронирования от всеобщей мобилизации в ВСУ с 1 марта. Предприятия обязаны подтверждать свой статус "критичности" для страны до 28 февраля,