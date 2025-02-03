"Пора их на место поставить": работницу детсада из Ровно, которая радовалась взрыву в ТЦК, отстранили от работы

Женщина после публикации полковника ВСУ Анатолия Штефана заявила, что ее аккаунт взломали, и она написала заявление по этому поводу в полицию.

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В Ривне в дошкольном учебном заведении №44 "Золушка" отстранили от работы за "проявление неуважения к военнослужащим Вооруженных Сил Украины" работницу, которая радовалась гибели работника ТЦК в результате взрыва. Об этом сообщили в управлении образования Ривне.

"Отстранен от работы работник кухни заведения дошкольного образования №44 на время проведения служебного расследования. Управление образования осуждает любое проявление неуважения к военнослужащим Вооруженных Сил Украины", — пишет управление образования.

Работница дошкольного учреждения Светлана Рожкова "прославилась" в сети из-за своего комментария под публикацией о взрыве в здании ТЦК и СП в Ровно, в результате которого погиб военнослужащий, который ранее воевал в Серебрянском лесу и под Бахмутом, а после травмы был переведен на должность в ТЦК. На комментарий работницы дошкольного учебного заведения обратил внимание подполковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В результате взрыва в Ривненском ТЦК погиб один человек и еще шесть пострадали. Знакомьтесь. Предварительно, воспитатель ДОУ N 44 "Золушка" г. Ровно Светлана Рожкова. Так радуется гибели и ранению людей из своего же города, что даже смайликов налупила. Потом Света поняла что-то не то, и быстро сменила на странице фото профиля, на котика и патриотический флаг", — написал он.

В подтверждение своих слов он добавил комментарий, который написала работница детсада.

"Молодцы, супер. Давно пора их на место поставить", — прокомментировала она.

Что говорит работница детсада "Золушка"

На своей странице в фейсбуке работница ривненского детсада Светлана Рожкова написала, что комментарий она не публиковала, а ее страницу взломали. Она говорит, что обратилась с заявлением в милицию.

"Сегодня утром неизвестные лица взломали мой аккаунт и распространили от моего имени сообщение об оправдании вчерашнего нападения на областной ТЦК. Этот пост является фейковым и в связи с этим я обратилась в полицию с заявлением о взломе моего аккаунта. Заявление прилагаю", — написала женщина.

В комментариях под ее сообщением читатели отметили, что видели, как быстро был удален комментарий сразу после того, как на него обратили внимание, поэтому выразили сомнения в том, что страница женщины была взломана.

Напомним, что 1 февраля, в помещении ТЦК и СП города Ровно прогремел взрыв. В результате взрыва погиб один человек, несколько получили ранения.

2 февраля, в городе Павлоград Днепропетровской области возле здания районного ТЦК и СП произошел взрыв. По предварительной информации, один человек получил ранения. Взорвался неустановленный предмет.