"Пора їх на місце поставити": працівницю дитсадка з Рівного, яка раділа вибуху в ТЦК, усунули від роботи

Жінка після публікації полковника ЗСУ Анатолія Штефана заявила, що її акаунт зламали, і вона написала заяву з цього приводу до поліції.

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У Рівному у дошкільному навчальному закладі №44 "Попелюшка" відсторонили від роботи за "прояв неповаги до військовослужбовців Збройних Сил України" працівницю, яка раділа загибелі працівника ТЦК внаслідок вибуху. Про це повідомили в управлінні освіти Рівного.

"Відсторонено від роботи працівника кухні закладу дошкільної освіти №44 на час проведення службового розслідування. Управління освіти засуджує будь-який прояв неповаги до військовослужбовців Збройних Сил України", — пише управління освіти.

Працівниця дошкільного закладу Світлана Рожкова "прославилася" в мережі через свій коментар під публікацією про вибух в будівлі ТЦК та СП в Рівному, внаслідок якого загинув військовослужбовець, який раніше воював у Серебрянському лісі та під Бахмутом, а після травми був переведений на посаду до ТЦК. На коментар працівниці дошкільного закладу освіти звернув увагу підполковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Внаслідок вибуху в Рівненському ТЦК загинула одна людина та ще шість постраждало. Знайомтеся. Попередньо, вихователь ДНЗ N 44 "Попелюшка" м. Рівне Світлана Рожкова. Так радіє загибелі і пораненню людей зі свого ж міста, що навіть смайликів налупила. Потім Свєта зрозуміла щось не те, і швидко змінила на сторінці фото профілю, на котика і патріотичний прапор", — написав він.

В підтвердження своїх слів він додав коментар, який написала працівниця дитсадка.

"Молодці, супер. Давно пора їх на місце поставити", — прокоментувала вона.

Що каже працівниця дитсадка "Попелюшка"

На своїй сторінці у фейсбуці працівниця рівненського дитсадка Світлана Рожкова написала, що коментар вона не публікувала, а її сторінку зламали. Вона каже, що звернулася із заявою до правоохоронців.

"Сьогодні зранку невідомі особи зламали мій акаунт та поширили від мого імені допис про виправдання вчорашнього нападу на обласний ТЦК. Цей пост є фейковим і у зв'язку з цим я звернулася до поліції з заявою про злам мого акаунта. Заяву додаю", — написала жінка.

У коментарях під її дописом читачі зазначили, що бачили, як швидко було видалено коментар одразу після того, як на нього звернули увагу, тож висловили сумніви у тому, що сторінку жінки було зламано.

Нагадаємо, що 1 лютого, у приміщенні ТЦК та СП міста Рівне прогримів вибух. Внаслідок вибуху загинула одна людина, кілька отримали поранення.

2 лютого, у місті Павлоград Дніпропетровської області біля будівлі районного ТЦК та СП стався вибух. За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення. Вибухнув невстановлений предмет.