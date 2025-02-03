"Родина ничего не потеряет": в РФ отреагировали на гибель основателя "Арбата" Саркисяна

В ДШРГ "Русич" заявили, что убитый Армен Саркисян был осужден за вооруженное ограбление, а криминальные элементы не должны существовать в российском обществе.

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В Москве 3 февраля прогремел взрыв, в результате которого погиб так называемый президент федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. В российском подразделении ДШРГ "Русич" порадовались смерти гражданина РФ.

"На самом деле, Родина от одного сдохшего бандита ничего не потеряет. Эта этническая мафия с местечковым акцентом не создает стране ничего, кроме проблем. В общем, криминальные элементы (блатные, "смотрящие" и прочая падаль) в нормальном обществе существовать не должны", — говорится в сообщении в телеграм-канале подразделения.

Далее они добавили, что командира "Арбата" в ноябре 2020 года осудили в России на 7 лет и 3 месяца исправительной колонии строгого режима за вооруженное ограбление, и он якобы досрочно освободился после подписания договора.

Напомним, что в Москве в элитном ЖК "Алые паруса" утром 3 февраля прогремел взрыв, когда в подъезд дома вошел один из жильцов с охранником. Целью был Армен Саркисян, криминальный авторитет из Горловки и создатель российского батальона "Арбат".

Впоследствии стало известно, что Саркисян, известный также как Армен Горловский, получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Саркисян является фигурантом дела об убийстве украинского журналиста, участника Евромайдана Вячеслава Веремия в 2014 году.