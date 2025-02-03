"Батьківщина нічого не втратить": в РФ відреагували на загибель засновника "Арбата" Саркісяна

У ДШРГ "Русич" заявили, що вбитий Армен Саркісян був засуджений за збройне пограбування, а кримінальні елементи не мають існувати в російському суспільстві.

Related video

У Москві 3 лютого пролунав вибух, внаслідок якого загинув так званий президент федерації боксу "ДНР" та творець батальйону "Арбат" Армен Саркісян. У російському підрозділі ДШРГ "Русич" пораділи смерті громадянина РФ.

"Насправді, Батьківщина від одного здохлого бандита нічого не втратить. Ця етнічна мафія з містечковим акцентом не створює країні нічого, крім проблем. Загалом, кримінальні елементи (блатні, "смотрящие" та інша падаль) у нормальному суспільстві існувати не повинні", — йдеться в повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Далі вони додали, що командира "Арбата" у листопаді 2020 року засудили в Росії на 7 років і 3 місяці виправної колонії суворого режиму за збройне пограбування, і він нібито достроково звільнився після підписання договору.

Нагадаємо, що у Москві в елітному ЖК "Алые паруса" вранці 3 лютого прогримів вибух, коли в під'їзд будинку увійшов один із мешканців з охоронцем. Ціллю був Армен Саркісян, кримінальний авторитет із Горлівки і творець російського батальйону "Арбат".

Згодом стало відомо, що Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, дістав важкі поранення і помер у лікарні. Саркісян є фігурантом справи про вбивство українського журналіста, учасника Євромайдану В'ячеслава Веремія 2014 року.