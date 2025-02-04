Реактивные БпЛА из Беларуси затрофеили в Конго: что известно о "Беркуте-ВМ", — Defense Express

Аналитики Defense Express пришли к выводу, что Беларусь начала делать на экспорт реактивные беспилотники с опцией камикадзе.

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В Демократической Республике Конго продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками группировки "М23", которую поддерживает Руанда. Захват боевиками стратегического города Гома вызвал резонанс, а также заставил экспертов проводить параллели с агрессией РФ против Украины в 2014 году. Об этом пишет Defense Express.

Среди трофеев, которые достались "М23", обнаружено значительное количество военной техники, в частности штурмовик Су-25 и до 20 реактивных беспилотников белорусского производства "Беркут-ВМ". Подобные дроны могут использоваться не только как мишени для тренировок, но и как ударные дроны-камикадзе.

Что известно о белорусских реактивных дронах?

Первый показ дрона "Беркут-ВМ" состоялся в 2021 году на выставке MILEX в Минске. Тогда разработчики заявляли, что он предназначен для тренировки противовоздушной обороны или же для тестирования модернизированных ЗРК.

Заявленные характеристики дрона-мишени:

продолжительность полета — до 30 минут;

высота — до 3000 метров;

радиус действия — до 110 км;

максимальная скорость — 400 км/ч.

Однако в октябре 2022 года во время мероприятия с участием Александра Лукашенко был представлен еще один беспилотник — "Миротворец". Он конструктивно напоминал "Беркут-ВМ", однако уже позиционировался как дрон-камикадзе. Это дало основания предполагать, что белорусские разработчики модернизировали "Беркут-ВМ", добавив ему ударные возможности.

Реактивный БпЛА "Миротворец" Фото: Фото взяты из открытых источников

Как дроны попали в ДРК?

До этого момента было известно, что партию "Беркут-ВМ" поставили в Анголу еще в 2019 году. Однако их появление в ДРК стало неожиданностью.

Эксперты считают, что белорусский военно-промышленный комплекс наладил производство реактивных беспилотников с использованием китайских силовых установок Swiwin SW300B, стоимость которых оценивается в 6 тысяч долларов за единицу.

Поставка таких дронов армии РФ остается маловероятной, считают аналитики Defense Express, поскольку Минск заинтересован в экспортных прибылях. В то же время сам факт производства реактивных БПЛА в Беларуси, а также их появление в зонах конфликтов привлекает внимание.

Напомним, 10 декабря Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границ с Украиной.