Реактивні БпЛА з Білорусі затрофеїли в Конго: що відомо про "Беркут-ВМ", — Defense Express

Аналітики Defense Express дійшли висновку, що Білорусь почала робити на експорт реактивні безпілотники з опцією камікадзе.

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У Демократичній Республіці Конго тривають бої між урядовими військами та бойовиками угруповання "М23", яке підтримує Руанда. Захоплення бойовиками стратегічного міста Гома викликало резонанс, а також змусило експертів проводити паралелі з агресією РФ проти України у 2014 році. Про це пише Defense Express.

Серед трофеїв, які дісталися "М23", виявлено значну кількість військової техніки, зокрема штурмовик Су-25 та до 20 реактивних безпілотників білоруського виробництва "Беркут-ВМ". Подібні дрони можуть використовуватися не лише як мішені для тренувань, а й як ударні дрони-камікадзе.

Що відомо про білоруські реактивні дрони?

Перший показ дрона "Беркут-ВМ" відбувся у 2021 році на виставці MILEX у Мінську. Тоді розробники заявляли, що він призначений для тренування протиповітряної оборони або ж для тестування модернізованих ЗРК.

Заявлені характеристики дрона-мішені:

тривалість польоту — до 30 хвилин;

висота — до 3000 метрів;

радіус дії — до 110 км;

максимальна швидкість — 400 км/год.

Однак у жовтні 2022 року під час заходу за участю Олександра Лукашенка був представлений ще один безпілотник — "Миротворец". Він конструктивно нагадував "Беркут-ВМ", проте вже позиціонувався як дрон-камікадзе. Це дало підстави припускати, що білоруські розробники модернізували "Беркут-ВМ", додавши йому ударні можливості.

Реактивний БпЛА "Миротворец" Фото: Фото з відкритих джерел

Як дрони потрапили до ДРК?

До цього моменту було відомо, що партію "Беркут-ВМ" поставили в Анголу ще у 2019 році. Однак їхня поява в ДРК стала несподіванкою.

Експерти вважають, що білоруський військово-промисловий комплекс налагодив виробництво реактивних безпілотників із використанням китайських силових установок Swiwin SW300B, вартість яких оцінюється в 6 тисяч доларів за одиницю.

Постачання таких дронів армії РФ залишається малоймовірним, вважають аналітики Defense Express, оскільки Мінськ зацікавлений у експортних прибутках. Водночас сам факт виробництва реактивних БПЛА в Білорусі, а також їхня поява в зонах конфліктів привертає увагу.

Нагадаємо, 10 грудня Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордонів з Україною.