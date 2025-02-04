Реактивні БпЛА з Білорусі затрофеїли в Конго: що відомо про "Беркут-ВМ", — Defense Express
Аналітики Defense Express дійшли висновку, що Білорусь почала робити на експорт реактивні безпілотники з опцією камікадзе.
У Демократичній Республіці Конго тривають бої між урядовими військами та бойовиками угруповання "М23", яке підтримує Руанда. Захоплення бойовиками стратегічного міста Гома викликало резонанс, а також змусило експертів проводити паралелі з агресією РФ проти України у 2014 році. Про це пише Defense Express.
Серед трофеїв, які дісталися "М23", виявлено значну кількість військової техніки, зокрема штурмовик Су-25 та до 20 реактивних безпілотників білоруського виробництва "Беркут-ВМ". Подібні дрони можуть використовуватися не лише як мішені для тренувань, а й як ударні дрони-камікадзе.
Що відомо про білоруські реактивні дрони?
Перший показ дрона "Беркут-ВМ" відбувся у 2021 році на виставці MILEX у Мінську. Тоді розробники заявляли, що він призначений для тренування протиповітряної оборони або ж для тестування модернізованих ЗРК.
Заявлені характеристики дрона-мішені:
- тривалість польоту — до 30 хвилин;
- висота — до 3000 метрів;
- радіус дії — до 110 км;
- максимальна швидкість — 400 км/год.
Однак у жовтні 2022 року під час заходу за участю Олександра Лукашенка був представлений ще один безпілотник — "Миротворец". Він конструктивно нагадував "Беркут-ВМ", проте вже позиціонувався як дрон-камікадзе. Це дало підстави припускати, що білоруські розробники модернізували "Беркут-ВМ", додавши йому ударні можливості.
Як дрони потрапили до ДРК?
До цього моменту було відомо, що партію "Беркут-ВМ" поставили в Анголу ще у 2019 році. Однак їхня поява в ДРК стала несподіванкою.
Експерти вважають, що білоруський військово-промисловий комплекс налагодив виробництво реактивних безпілотників із використанням китайських силових установок Swiwin SW300B, вартість яких оцінюється в 6 тисяч доларів за одиницю.
Постачання таких дронів армії РФ залишається малоймовірним, вважають аналітики Defense Express, оскільки Мінськ зацікавлений у експортних прибутках. Водночас сам факт виробництва реактивних БПЛА в Білорусі, а також їхня поява в зонах конфліктів привертає увагу.
Нагадаємо, 10 грудня Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордонів з Україною.