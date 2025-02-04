Ракету APKWS, которую используют ВСУ, хотят сделать версией против дронов "выстрелил-забыл"

По словам журналистов, появление APKWS с инфракрасной наводкой также интересно и в том отношении, что открывает путь к созданию ПЗРК на ее базе.

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Высокоточная ракета APKWS доказала боевую эффективность в Украине на ЗРК Vampire в качестве средства для уничтожения не только дронов, но и крылатых ракет. Теперь она получит новые версии, которые должны увеличить ее эффективность. Об этом сообщает TWZ.

О работе над подобными версиями стало известно благодаря плану развития авиации ВМС США на 2025 год. Довольно кратко сообщается, что для повышения эффективности APKWS против БПЛА создали новый неконтактный взрыватель, который сейчас проходит испытания. Кроме того, идут работы по созданию APKWS с полуактивной лазерной наводкой.

Авторы публикации отмечают, что лавинообразное развитие APKWS от BAE Systems активно заняло свое место в строю на ЗРК ближнего действия. Они находятся под крылом истребителей благодаря малым габаритам и низкой стоимости в пределах 20-30 тысяч долларов за единицу. Это на порядок меньше стоимости традиционных зенитных ракет.

Инфографика, показывающая текущие боеголовки и моторы, совместимые с APKWS благодаря модульному дизайну

Украинские аналитики из Defense Express предположили, что APKWS изначально разрабатывался как средство уничтожения наземных целей, а вся суть в добавлении нового блока с системой наведения и управления, который стыкуется с имеющимся двигателем и боевой частью 70-мм неуправляемого реактивного снаряда Hydra.

"То есть, при обстреле воздушной цели детонация возможна только при непосредственном контакте с его корпусом", — говорится в публикации.

Полуактивная лазерная наводка позволяет обеспечить точность, но даже незначительный промах критический: APKWS просто пролетит мимо и самоликвидируется, как правило, через 15 секунд полета. Добавление же возможности подрыва наряду с целью полностью нивелирует этот недостаток.

Каким образом реализован механизм дистанционного подрыва в APKWS, неизвестно. Среди традиционных версий — лазерные детекторы, командный подрыв и алгоритм, по которому ракета подрывается непосредственно после потери головкой цели, которая до этого была максимально близка. В случае APKWS решение должно быть дешевым и не требовать модернизации носителей.

При разработке у BAE Systems прибегли к оригинальному решению, чтобы сохранить боевую часть и двигатель Hydra. Традиционно, полуактивная лазерная головка находится в носовой части ракеты, но это требовало переработки боевых частей. Поэтому разработчики разместили приемники отраженного лазерного сигнала на рулевых поверхностях.

По словам журналистов, появление APKWS с инфракрасной наводкой интересно и в том отношении, что открывает путь к созданию ПЗРК на ее базе. В конечном счете сама ракета весит 15,8 кг, что почти на 6 кг больше ракеты Stinger, но на 4 кг меньше чем у Mistral 3.

Напомним, что Украина получила тяжелые авиабомбы JDAM-ER.

Также сообщалось, что США закупит 689 гаубиц M109A7 и пока не отказываются от ветерана артиллерии.