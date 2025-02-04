Работники ТЦК забирают военно-учетный документ: как правильно действовать

По словам юриста Дмитрия Франчука, работники ТЦК имеют право забирать военно-учетный документ, однако в этом случае следует придерживаться определенной процедуры.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине мужчины призывного возраста обязаны постоянно при себе иметь военно-учетный документ, ведь работники территориального центра комплектования и социальной поддержки в любой момент могут попросить у гражданина его предъявить, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на юриста Дмитрия Франчука.

Он отметил, что военно-учетные документы являются личными документами военнообязанных, и их изъятие работниками ТЦК регулируется законодательством. Однако существуют случаи, когда никто не имеет права это делать.

С какой целью работники ТЦК может изъять военно-учетный документ

Это может быть для:

внесение изменений или уточнений в военно-учетный документ;

сверки учетных данных;

в случае вручения повестки.

Все действия должны иметь юридическое обоснование и быть зафиксированы документально. В частности, изъятие документа должно оформляться соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия. Военнообязанному должны выдать расписку об изъятии. Если работник ТЦК этого не сделает, военнообязанный может оставить документ у себя.

Алгоритм действия в случае вымогательства военно-учетных документов без законных оснований

В этом случае необходимо попросить работника ТЦК представиться и показать служебное удостоверение. После этого нужно спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, после чего требовать составления протокола и выдачи расписки. Отказ следует зафиксировать на видео, а в случае несогласия с действиями военных можно обратиться с жалобой.

Куда можно пожаловаться на действия работника ТЦК

Жалобу можно подать:

высшему руководству ТЦК;

Министерству обороны Украины;

в правоохранительные органы (полиция, прокуратура);

в суд.

Ранее Фокус писал, что в Украине обновили правила мобилизации. Теперь военнообязанных могут сразу направить на медосмотр.

Добавим, что недавно право на бронирование получили еще две категории населения. Отныне подлежат бронированию все медицинские работники и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры