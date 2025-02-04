Працівники ТЦК забирають військово-обліковий документ: як правильно діяти

За словами юриста Дмитра Франчука, працівники ТЦК мають право забирати військово-обліковий документ, однак в цьому випадку слід дотримуватись певної процедури.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіки призовного віку зобов'язані постійно при собі мати військово-обліковий документ, адже працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки у будь-який момент можуть попросити у громадянина його пред'явити, пише "РБК-Україна" з посиланням на юриста Дмитра Франчука.

Він зазначив, що військово-облікові документи є особистими документами військовозобов'язаних, і їхнє вилучення працівниками ТЦК регулюється законодавством. Однак існують випадки, коли ніхто не має права це робити.

З якою метою працівники ТЦК може вилучити військово-обліковий документ

Це може бути для:

внесення змін або уточнень до військово-облікового документа;

звірки облікових даних;

у разі вручення повістки.

Усі дії повинні мати юридичне обґрунтування та бути зафіксовані документально. Зокрема, вилучення документа має оформлятись відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення. Військовозобов'язаному повинні видати розписку про вилучення. Якщо працівник ТЦК цього не зробить, військовозобов'язаний може залишити документ у себе.

Алгоритм дії у разі вимагання військово-облікових документів без законних підстав

В цьому випадку необхідно попросити працівника ТЦК представитися та показати службове посвідчення. Після цього потрібно запитати про причину вилучення документа та попросити пояснити підставу, після чого вимагати складання протоколу та видачі розписки. Відмову слід зафіксувати на відео, а у випадку незгоди з діями військових можна звернутись зі скаргою.

Куди можна поскаржитись на дії працівника ТЦК

Скаргу можна подати:

вищому керівництву ТЦК;

Міністерству оборони України;

до правоохоронних органів (поліція, прокуратура);

до суду.

Раніше Фокус писав, що в Україні оновили правила мобілізації. Тепер військовозобов'язаних можуть відразу направити на медогляд.

Додамо, що нещодавно право на бронювання отримали ще дві категорії населення. Відтепер підлягають бронюванню всі медичні працівники та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури