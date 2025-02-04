Отбивали медики: в больнице Киева "работники военкомата" схватили юношу, реакция ТЦК (видео)

В ведомстве отметили, что лица в военной форме на видео отношения к ТЦК не имеют. Там напомнили, что задержание граждан, нарушивших правила воинского учета, проводятся представителями Национальной полиции.

Related video

В Подольском районе Киева, в больнице по улице Мостицкой мужчины в военной форме схватили парня. Ему на помощь пришли медицинские работники. Об этом сообщают местные паблики.

В Telegram-каналах утверждают, что мужчинами в форме являются сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"С помощью персонала больницы парню удалось вырваться и выбежать на улицу. Там его снова поймали, но работницы больницы снова помогли ему убежать", — подписали авторы.

На видео можно увидеть, как два мужчины в форме некоторое время держат парня. К ним подбегают несколько женщин, некоторые из них в медицинских халатах. Между участниками инцидента происходит потасовка, в результате которой парню удается вырваться и выбежать из помещения больницы.

За парнем побежали мужчины в военной форме и другие участники инцидента. На улице его задержали военные, однако на помощь юноше снова пришли женщины.

"Он не хочет умирать. Он не хочет воевать", — слышно чей-то женский голос на видео.

Юноше удалось вырваться от мужчин в военной форме.

Задержание юноши мужчинами в форме: реакция киевского городского ТЦК

В Киевском городском ТЦК обратили внимание, что в сети распространяется видео на котором, якобы представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задерживают гражданина. В ведомстве прокомментировали ситуацию, добавив, что на нем лица в военной форме одежды отношения к территориальному центру комплектования и социальной поддержки не имеют.

"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки носят форму со знаками военного различия установленного образца и привлекаются для осуществления мероприятий оповещения и охраны объектов Министерства Обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что административные задержания граждан, нарушивших правила воинского учета, проводятся представителями Национальной полиции. Военнослужащие ТЦК данных мероприятий не осуществляют. Также для поддержания порядка в местах проведения специальных мероприятий, органами государственной власти могут привлекаться представители добровольческих формирований территориальных общин, муниципальной власти и других официальных представителей.

Напомним, недавно на Харьковщине работники ТЦК мобилизовали священнослужителя. Его отправили в Днепр и пытались устроить в воинскую часть, однако ни одна не согласилась взять к себе архимандрита.

Добавим, что в Одессе мужчина сутки сидел в машине, чтобы не попасть в ТЦК. Полиция принимала меры, чтобы задержать мужчину и доставить в военкомат.