Відбивали медики: в лікарні Києва "працівники військкомату" схопили юнака, реакція ТЦК (відео)

У відомстві зазначили, що особи у військовій формі на відео відношення до ТЦК не мають. Там нагадали, що затримання громадян, які порушили правила військового обліку, проводяться представниками Національної поліції.

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В Подільському районі Києва, в лікарні по вулиці Мостицькій чоловіки у військовій формі схопили хлопця. Йому на допомогу прийшли медичні працівники. Про це повідомляють місцеві пабліки.

В Telegram-каналах стверджують, що чоловіками у формі є співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"За допомогою персоналу лікарні хлопцеві вдалося вирватися та вибігти на вулицю. Там його знову впіймали, але робітниці лікарні знову допомогли йому втекти", — підписали автори.

На відео можна побачити, як два чоловіки у формі деякий час тримають хлопця. До них підбігають декілька жінок, деякі з них у медичних халатах. Між учасниками інциденту відбувається штовханина, в результаті якої хлопцю вдається вирватись й вибігти з приміщення лікарні.

За хлопцем побігли чоловіки у військовій формі та інші учасники інциденту. На вулиці його затримали військові, однак на допомогу юнаку знову прийшли жінки.

"Він не хоче помирати. Він не хоче воювати", — чутно чийсь жіночий голос на відео.

Юнаку вдалось вирватись від чоловіків у військовій формі.

Затримання юнака чоловіками у формі: реакція київського міського ТЦК

В Київському міському ТЦК звернули увагу, що в мережі поширюється відео на якому, нібито представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримують громадянина. У відомстві прокоментували ситуацію, додавши, що на ньому особи у військовій формі одягу відношення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають.

"Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки носять форму зі знаками військового розрізнення встановленого зразку та залучаються для здійснення заходів оповіщення та охорони об'єктів Міністерства Оборони України", — йдеться в повідомленні.

В ТЦК наголосили, що адміністративні затримання громадян, які порушили правила військового обліку, проводяться представниками Національної поліції. Військовослужбовці ТЦК даних заходів не здійснюють. Також для підтримання порядку у місцях проведення спеціальних заходів, органами державної влади можуть залучатися представники добровольчих формувань територіальних громад, муніципальної влади та інших офіційних представників.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині працівники ТЦК мобілізували священнослужителя. Його відправили в Дніпро та намагались влаштувати у військову частину, однак жодна не погодилась взяти до себе архімандрита.

Додамо, що в Одесі чоловік добу сидів у машині, щоб не потрапити в ТЦК. Поліція вживала заходів, щоб затримати чоловіка і доставити у військкомат.