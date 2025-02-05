За час может помыться рота бойцов: ВСУ "затрофеили" у оккупантов баню (видео)

Комплекс с передовой доставили в тыл, где он обслуживает бойцов, прибывших на обучение.

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Украинские защитники "отжимают" у россиян не только технику и оружие, но и возможность помыться. Так, бойцы Сил обороны похвастались необычным трофеем — военной баней. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Как рассказывают украинские военнослужащие, комплекс в хорошем состоянии. К нему подключается проточная вода, которая быстро нагревается. Хотя, как говорят бойцы, он не экономный, потому что "ест" много топлива, но из преимуществ то, что за час здесь может помыться рота бойцов. В самой бане одновременно могут принимать душ 8 человек.

"Этот комплекс не такой экономный, как украинские мобильные бани-прачечные, в которых можно еще и стирать и сушить одежду. Однако минимальный комфорт для наших военнослужащих в одном из учебных центров — обеспечивает", — говорится в сообщении СтратКому.

Напомним, что 1 февраля сообщалось, что бойцы 106-го батальона 63-й ОМБр "Стальные львы" почти на линии фронта вытащили российскую боевую машину пехоты из воды. Там она оказалась еще в 2022 году и все это время пролежала: россияне ее так и оставили.

9 января сообщалось, что бойцы ВСУ затрофеили бронемашину "Линза". Сначала ее использовали для эвакуации раненых, но она показала себя не с лучшей стороны. Поэтому командование решило переоборудовать автомобиль в бригадную командно-штабную машину.