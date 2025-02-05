За годину може помитися рота бійців: ЗСУ "затрофеїли" в окупантів лазню (відео)

Комплекс з передової доправили у тил, де він обслуговує бійців, які прибули на навчання.

Related video

Українські захисники "віджимають" у росіян не лише техніку та зброю, але й можливість помитися. Так, бійці Сил оборони похвалилися незвичним трофеєм — військовою лазнею. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як розповідають українські військовослужбовці, комплекс у хорошому стані. До нього під'єднується проточна вода, яка швидко нагрівається. Хоч, як кажуть бійці, він не економний, бо "їсть" багато пального, але з переваг те, що за годину тут може помитися рота бійців. У самій лазні одночасно можуть приймати душ 8 осіб.

"Цей комплекс не такий економний, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг. Проте мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів — забезпечує", — йдеться в повідомленні СтратКому.

Нагадаємо, що 1 лютого повідомлялося, що бійці 106-го батальйону 63-ї ОМБр "Сталеві леви" майже на лінії фронту витягли російську бойову машину піхоти з води. Там вона опинилася ще у 2022 році і весь цей час пролежала: росіяни її так і залишили.

9 січня повідомлялося, що бійці ЗСУ затрофеїли бронемашину "Лінза". Спочатку її використовували для евакуації поранених, але вона показала себе не з кращого боку. Через це командування вирішило переобладнати автомобіль у бригадну командно-штабну машину.