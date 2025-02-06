Для военных ТЦК разработают правила обращения с гражданскими: что известно

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что правила станут обязательными для всех, наработать их планируют в течение февраля.

Related video

В Украине в ближайшее время разработают правила для военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК) по взаимодействию с военнообязанными. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью hromadske.

"Мы сейчас начинаем работу по разработке комплаенса. То есть набора правил по соблюдению военнослужащими ТЦК определенных норм, политик, правил по обращению с военнообязанными", — сказал Саранцев.

По его словам, новые правила будут обязательными для всех военных ТЦК, а их создание планируют завершить в течение февраля. Он отметил, что это решение поможет избежать нарушений прав человека и не возмущать общество.

Саранцев признал, что иногда возникают негативные случаи со стороны ТЦК, однако это, по его словам "не остается незамеченным и не остается без наказания".

Он заверил, что в таких ситуациях "проводятся расследования, делаются соответствующие выводы". В то же время он отметил, что вражеские информационные операции (ИПСО) направлены на искусственное раздувание подобных инцидентов.

"Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает. Иногда даже какой-то спровоцированный или совершенно непонятный видеосюжет они расписывают таким образом, что вот это событие произошло в Ровно. Через два часа это же видео, возможно, немножко видоизмененное, появляется в пабликах в Одессе. Потом еще через полчаса оно появляется в пабликах в Кривом Роге. Иногда это все оформляется как реклама и распространяется вообще по десяткам городов. И, конечно, мы видим, что это также спланированная акция, это элемент той информационной войны, которую враг осуществляет против нас и против нашего населения", — пояснил Саранцев.

Он также отметил, что такие термины, как "бусификация" и "людоловы", не должны закрепляться в речи украинцев, поскольку они являются элементами российских информационных манипуляций. Он отметил, что хотя выражение "российская ИПСО" уже приобрело мемный характер, информационные вбросы все еще легко проникают в общественное сознание.

Напомним, термин "бусификация" стало главным словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

5 января командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий высказался относительно силовой мобилизации. По его словам, из-за действий некоторых работников ТЦК у украинцев изменилось отношение к военным в форме.